¿Por qué retomar al fútbol peruano y no seguir buscando otras opciones en el extranjero?

Deseaba encontrar un espacio donde pueda consolidarme, sentirme en confianza. Siento que he tomado una decisión perfecta, ya que encontré un lugar donde me siento bien. Siento tranquilidad futbolística y emocional. He podido reencontrarme con excompañeros, quienes son amigos en el fútbol. Ahora solo piensa en lo que será la temporada 2023. Estoy contento y agradecido por la oportunidad que me está dando Deportivo Municipal. Poco a poco volveré a tener confianza y retribuiré eso en lo grupal.

¿Cómo calificas tu estadía en Emmen de Países Bajos?

Fue una buena experiencia. Los trabajos eran más tácticos, más físicos. Estoy agradecido con el club y el comando técnico por la oportunidad, pero sentía que necesitaba más que eso, así que tomé la decisión que todos saben al venir nuevamente al fútbol peruano.

¿Qué hay por mejorar para encontrar la regularidad?

Lo que me ha pasado es que no he podido encontrar un comando técnico que me brinde la confianza que necesito. Yo regresé al Perú y hace menos de un año, que volví a Sporting Cristal, pero no encontré las oportunidades que me imaginaba. Soy de los jugadores que necesitan encontrar un lugar con mucha confianza, sentirse bien. Tener un comando técnico que te abrace. Si ellos saben que física y mentalmente estoy bien, las cosas me saldrán bastante bien. Lo que buscaba este año era encontrar un lugar donde pueda sentirme yo, y ya lo voy encontrando. Ustedes ya saben mi mejor versión. H e estado en ligas importantes (Brasil y Países Bajos), y ahora sumado al nuevo comando técnico, el club, los compañeros, se me verá totalmente distinto.

Cuando regresaste a Sporting Cristal, el técnico Roberto Mosquera y su cuerpo técnico no te respaldaron como esperabas…

Soy de los jugadores que evita decir ese tipo de cosas. Nunca hablo mal de los comandos técnicos, siempre trato de respetarlos y entender su forma de trabajo. Son cosas que pasan en el fútbol, uno como jugador solo tiene que trabajar, así las cosas, estén bien o mal. Siempre respeté las decisiones del técnico, y siempre trabajé para jugar (al menos) diez o quince minutos.

Fernando Pacheco jugó en el Juventude en Brasil. (Foto: IG Fernando Rivas)

¿Cómo ha sido la adaptación futbolística con el técnico Ángel Comizzo?

Bastante bien. Como jugador buscaba un técnico, un comando técnico que me abrace, y en Municipal encontré lo que buscaba hace bastante tiempo. He conversado con el comando técnico y todo bastante bien. Se ha formado un grupo muy interesando, y trabajamos para hacerlo más fuerte, somos una familia.

Ángel Comizzo es un técnico con personalidad fuerte…

El tema de la disciplina es lo que siempre nos habla. No solo lo futbolístico, sino también lo personal, la casa, la familia . Es un técnico que se preocupa mucho por lo personal. Además, algunos compañeros y amigos en el fútbol que lo tuvieron como técnico me hablaron cosas positivas de él.

Antes de Municipal, el gerente deportivo de la ‘U’, Manuel Barreto, quien fue el técnico que te hizo debutar en Sporting Cristal, se comunicó contigo…

Hubo varios clubes interesados, y esto se manejó muy rápido, en una o dos semanas. Al final decidí apostar por Municipal, me daba la tranquilidad de muchas cosas.

¿Este 2023 veremos la mejor versión futbolística de Fernando ‘Mbappé’ Pacheco?

Sí, de hecho. Me vengo preparando de la mejor manera. Estoy encontrando el lugar que tanto quería, sumado a la experiencia del extranjero, se me verá bastante bien este año, no quiero adelantarme a muchas cosas, pero con ayuda del comando técnico y de mi familia, el 2023 será bastante bueno para mí.

¿Con qué excompañeros te reencontraste en la ‘Academia’?

Con Jair Céspedes, cuando yo empecé estuvo en los momentos buenos y malos, fue una persona fundamental para mí. También con Solís, Peña, con quienes he compartido en la Reserva de Sporting Cristal, siempre hay buena onda en el grupo.

Deportivo Municipal es un club tradicional y muy querido…

Sí, cuando estuve ahora en fiestas navideñas en casa, no sabía que mis tíos eran hinchas del ‘Muni’. Es un club bastante reconocido, muy pasional, y con mucha historia.

Ser parte del universo futbolístico del técnico Juan Reynoso en la selección nacional es otro objetivo por cumplir…

Es uno de los objetivos que uno quiere, reencontrarme con muchos compañeros míos en la selección , es una de las cosas que están planeadas en el 2023. Quiero ir paso a paso, voy a trabajar también para eso.

Será la primera vez que enfrentarás a Sporting Cristal con otro equipo en la Liga 1…

Siempre estaré agradecido con el club, los compañeros y la hinchada, pero ahora me debo a Deportivo Municipal . Si tengo que marcar un gol lo haré, pero siempre con respeto.





