“Empecé aquí y quiero terminar aquí”. Claudio Pizarro anunció su retiro para el 2020, año para el cual termina la temporada con Werder Bremen; sin embargo, a meses de que esto ocurra, habría recibido algunas propuestas para que finalice su carrera en otros continentes. Al respecto, el ‘Bombardero de los Andes’ dejó en claro cuál era su deseo.

Y es que, ante la pregunta de culminar sus días de futbolista en algún club fuera de Alemania, ya sea China, Estados Unidos u otro país, en una entrevista para Bundesliga en español, Pizarro confesó que “no, de ninguna manera. Creo que perdí la oportunidad de ir allá. Creo que es hora de colgar las botas”.

“Me siento bien aquí. Empecé aquí y quiero terminar aquí. Me siento muy cómodo en todos los estadios y muy agradecido con todo el mundo, porque siempre he sido muy bien recibido. Y donde más me siento como en casa es en los estadios donde he jugado por más tiempo, como el Weserstadion y el Allianz Arena. Me siento bien y espero que siga así”, admitió.

Claudio Pizarro ha sumado 20 temporadas en la Bundesliga, donde ha acumulado seis títulos de este torneo, así como otros palmares, como una UEFA Champions League con Bayer Munich en la temporada 2012/2013, así como el subcampeonato de la UEFA Europa League 2008/2009.

César Torres, directivo de Alianza Lima, confesó hace dos semanas, que exdelantero de la Selección Peruana es y será siempre bienvenido en el club, especialmente, si este decide jugar su último año como futbolista profesional en Matute. “En Alianza Lima estamos esperanzados de que Claudio finalice su carrera acá. Si regresa, él va a encontrar las puertas abiertas, ya que esta es su casa”, dijo a RPP.

