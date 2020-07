José Marín/Miguel Rodríguez

No estuvo más de un año con la camiseta del Zira IK de Azerbaiyán, pero la información que se tiene de Álvaro Ampuero es para analizarla: acumuló 1,564 minutos (o sea, tuvo regularidad) y le sumó a su juego algunos detalles que había por corregir: “Mejoré en el aspecto defensivo, jugué mucho de stopper”. Aquí su palabra sobre esta última etapa de su carrera, del sueño de ingresar al universo de Ricardo Gareca y, por qué no, del reto de pisar nuevamente una cancha de la Serie A de Italia.

¿Cómo te tocó vivir la cuarentena en Azerbaiyán y desde cuándo ya estás en Perú?

En Azerbaiyán fue un poco más suave la cosa (pandemia), al inicio no estaba complicado, así que las recomendaciones en era no salir de casa y no estar en lugares con mucha gente. Yo lo hice así. Y en Perú ya estoy desde hace un par de semanas. Y estoy cumpliendo todos los protocolos que te solicitan cuando llegas.

¿Qué tal tu experiencia en Azerbaiyán (jugó 18 partidos y 17 como titular) y qué nivel encontraste?

La verdad que me sorprendió bastante el país en general, como sociedad. Me acostumbré rápido y me encontré con una liga bastante competitiva, que se jugaba a muy buen ritmo. Había buenos equipos. De hecho fue un año positivo, donde se pudo tener partidos de pretemporada con equipos europeos. Y el campeonato, en general, fue muy parejo.

¿Qué situación fue la más extraña que te tocó vivir allá? ¿Es verdad que rezaban en el entretiempo de un partido?

Sí, de hecho la religión es muy marcada, tienen la religión musulmana y es estricta en sus costumbres. Y ellos tenían sus horarios de rezo y rezaban bastante. Al inicio me sorprendí con eso, porque si el partido era a una hora y coincidía con la hora de rezo, lo hacían ahí mismo. No pueden dejar de cumplir con eso.

¿Cómo hacías con el tema de la comunicación?

El idioma es bien complicado, hablan turco, otros rusos. Yo trataba de comunicarme en inglés, pero aprendí palabras claves para el fútbol. Escuchando uno va aprendiendo. Aprendes algunas cosas básicas.

Y respecto a tu vida en el día a día...

Allá me movía en taxi porque es muy barato. Cuando se me complicaba, lo bueno que teníamos un traductor que era de Azerbaiyán pero sabía español. Entonces lo llamaba al ‘toque’ y le decía, me están preguntando esto y lo solucionaba. Lo paraba molestando a cada rato (risas).

¿Había muchos latinos en tu equipo?

Había un paraguayo que es mi amigo ahora y había dos más que hablaban español el año pasado. Uno de Haití que había jugado en Argentina, que hablaba como argentino (risas) y un rumano que hablaba bastante español. Luego nos quedamos el paraguayo, el rumano y yo.

¿Cómo quedó tu vínculo con Zira IK?

Yo estaba a préstamo y ahora también terminé contrato con ‘Muni'. Y, bueno, el tema fue que el campeonato se paró antes de que termine y en el último tiempo todo se complicó (por el Covid-19). Entonces, recién están viendo el tema del campeonato. A ver qué pasa en estos días.

¿En qué sientes que mejoraste durante esta etapa?

Yo creo que del lado defensivo pude mejorar en algo, porque acá me tocó jugar de stopper algunos partidos. A veces mi equipo jugaba con línea de cinco. Nunca lo había hecho, porque siempre estuvo de lateral. Pero el entrenador me pedía un poco de juego más defensivo y me tocó aprender.

¿Tus compañeros sabían que estuviste en la Serie A?

Sabían, de hecho cuando llegué para allá, durante mi presentación, el entrenador lo mencionó para que me conozcan. Sabían algunos que me comentaban, a pesar de lo lejos del país ellos conocen bastante del fútbol europeo y de Sudamérica. Me preguntaban algunas cosas.

¿Te comentaron algo del fútbol peruano, sobre todo después de la clasificación al Mundial de Rusia?

Sabían de la participación al Mundial, me decían que todos que jugaba bien. Conocen a algunos jugadores de la selección, más de lo que yo pensaba. Les interesaba bastante el fútbol peruano. Hasta les hablaba del campeonato local.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán estaban en la lista...

Me mencionaron a Paolo, a Jefferson y también a Advíncula.

A qué clubes le mencionabas del fútbol peruano…

A los más grandes, pero me preguntaban en general cómo era. Allá se juega casi todo en la misma ciudad, en Perú un día en altura, un día en calor, es un campeonato duro. De hecho se sorprendían y decían qué increíble. Les gustaba.

¿Qué es lo más cercano para ti ahora: la Liga 1 u otra vez emigrar?

En estos días estoy viendo, por ahora estoy cerca de la familia dentro de lo que se puede. Y, bueno, viendo opciones y esperando algunas novedades. Viendo cómo se arregla el fútbol y viendo qué es mejor para uno.

¿Municipal es una opción fuerte?

Ahora voy a ver más concreto las opciones. Cuando estén sobre la mesa veré lo que más me conviene.

¿En estos momentos es más complicado el tema de las negociaciones con los equipos?

Hay que adaptarse un poco al momento, todo hacerlo virtualmente o por videollamadas. Me tocó volver después de un tiempo porque no se podía, por el tema de los aeropuertos cerrados. En caso de que tenga alguna opción fuera, hay que tratar de hacerlo rápido. Hay que adaptarse un poco a esta nueva vida.

¿Cómo fue el regreso desde Azerbaiyán?

Fue increíble. Si tuviera que volver a hacerlo, me quedo en Azerbaiyán. Encontré un vuelo, pero tuve que quedarme con mi novia tres días viviendo en el aeropuerto de Ámsterdam.

¿A qué liga te gustaría emigrar?

Sinceramente, en Azerbaiyán me encontré una liga muy ordenada, con buenas canchas, planificación y otras cosas. En general, creo que en Europa se trabaja así y el jugador pueda estar bien y rendir al máximo. Espero que haya alguna chance de volver por Europa.

¿Está en mente buscar una liga atractiva para la selección?

Tengo que ver la opción que me convenga en todo sentido, no quiero dejar de lado la parte futbolística. No me vuelvo loco por la selección, pero todos queremos estar ahí porque es una vitrina importante.

La agenda de la selección podría ampliar el universo de jugadores...

El ‘profe’ Gareca demostró que si estás en buen momento, él te va considerar. Queda de nuestro lado tentar una posibilidad, hay que demostrar. Lo mío fue un primer paso en Azerbaiyán, donde pude encontrar continuidad. Hay que seguir así y creciendo para estar en la imagen del ‘profe’.

Para tentar un cupo hay que darle pelea a Trauco por esa zona izquierda...

Hay buenos laterales en Perú. Por momentos, sentí que estaba en un nivel para estar convocado. Este año, por ejemplo, me sentí en buen nivel en Azerbaiyán. Pero ahora toca volver a tener la continuidad para ser una alternativa.

¿Tienes en mente alguna revancha en la Serie A?

Sí me gustaría, de hecho, volver a vivir la experiencia que tuve y por ahí extenderla un poco más. Me tocó ir a Azerbaiyán, donde nunca había escuchado el nombre del país. Tengo que ver las mejores opciones, no sé dónde estaré en el siguiente mes. Vamos paso a paso.

¿Qué experiencias recuerdas en la Serie A?

De todas maneras la experiencia fue increíble. Todo es perfecto en Italia, la cancha, los clubes, la infraestructura. Me tocó aprender bastante porque fui muy joven. Viví cosas increíbles. Si bien no jugué mucho, pude jugar partidos importantes.

Álvaro Ampuero jugando con Parma ante Totti (Foto: GEC/Getty/Agencias/Internet)

Y esa anécdota marcando a Francesco Totti...

Me acuerdo que chocaba bastante con él, lo estuve jalando todo el partido. No quería tocarlo, porque quería que juegue. Al final uno se olvida que juega contra un jugador así y va con todo. Tuve un roce con Erik Lamela, en alguna jugada entré fuerte y me dijo ‘boludo’.­