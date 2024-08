André Carrillo no la pasa bien en Arabia Saudita. Luego de ser protagonista en el Al Qadisiyah la temporada pasada en Segunda División y conseguir el ascenso, se pensaba que la ‘Culebra’ podría continuar en esta misma línea con el conjunto árabe, pero no fue así. El club ha invertido una gran cantidad de dinero en fichajes de renombre y el peruano ha ido perdiendo terreno en la plantilla, al punto de que -tras jugar unos minutos en la primera fecha de la liga de ese país- ha sido excluido en los siguientes partidos y no continuaría en el equipo.

Para esta temporada, Al Qadisiyah sumó futbolistas de la talla de Pierre-Emerick Aubameyang (ex Arsenal y Barcelona), Nacho Fernández (ex Real Madrid), ‘Equi’ Fernández (ex Boca Juniors), Nahitán Nández (selección de Uruguay), Julián Quiñones (ex América de México), entre otros, superando el límite de 10 extranjeros permitidos para cada equipo en la Liga saudí. Por esta razón, André Carrillo comenzó la búsqueda de un nuevo equipo donde pueda tener más minutos.

Medios árabes indicaron que André Carrillo fue ofrecido a otros clubes de ese país como, por ejemplo, el Damac FC; sin embargo, la ‘Culebra’ rechazó este movimiento por motivos familiares y porque no desea moverse de la zona en la que vive. El peruana viene residiendo en la ciudad de Khobar, en la zona oriental de Arabia Saudita, en el golfo Pérsico.

Por otro lado, también tuvo un acercamiento con equipos de otro países. El canal OnTime Sports de Egipto aseguró que el peruano se reunió con los directivos del Zamalek de ese país, pero descartaron la contratación de la ‘Culebra’ por motivos financieros. “Las exigencias económicas del peruano hacen q el acuerdo para ficharlo estén lejanos, hay un tope salarial en el club”, señalaron.





