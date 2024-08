Tras su paso por Alianza Lima la temporada pasada, Bryan Reyna llegó a inicios de año a Belgrano de Córdoba y rápidamente se ganó el carino de la hinchada ‘pirata’ gracias a su buen rendimiento en el campo de juego. Con goles, asistencias y muchas gambetas, el peruano se volvió indiscutible en el equipo argentino porque siempre de mostró desequilibrante en los últimos metros del campo. Tras su regreso después de participar en la Copa América 2024 con la Selección Peruana, el ‘Picante’ siguió mostrando un buen nivel, pero de pronto perdió el titularato y dejó de ser tomado en cuenta por su entrenador.

Esta decisión del estratega Juan Cruz Real tuvo como consecuencia el fastidio de los hinchas del ‘Pirata’, quienes se mostraron su malestar por la ausencia del peruano en los últimos partido con cánticos hacia el DT. Por esta razón, y ante las preguntas por no tomar en cuenta al futbolista de la ‘Bicolor’, el técnico respondió que el jugador no se está esforzando como debería. “No está dando el 100%, mientras siga así no va a jugar, tengo que priorizar a los que se matan por Belgrano, tiene que dar un poquito más. Debe de entender que somos un equipo. Prefiero poner a un chico de la casa que sepa el significado de Belgrano”, dijo en conferencia de prensa.

Ante esto, Bryan Reyna respondió rápidamente a través de una historia en Instagram, asegurando que siempre da todo de sí mismo cuando le toca vestir los colores de Belgrano. “Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño. Qué puedo decir, es mutuo estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados, cuando escuché que gritaban mi nombre. Estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la B”, publicó el extremo nacional.

Bryan Reyna no se mueve de Belgrano

Luego del cortocircuito con su entrenador Juan Cruz Real, y los rumores que alejaban a Bryan Reyna de Belgrano, Depor pudo conocer que Bryan Reyna no se moverá de Córdoba ni volverá al fútbol peruano. Además, la única opción que contemplan tanto el jugador como el club es que el ‘Picante’ salga al exterior a través de una venta. Por otro lado, el periodista argentino Nahuel Ferreira indicó que el futbolista cuenta con el respaldo de sus compañeros y que están disconformes con el técnico por lo sucedido, por lo que la dirigencia le ha pedido al DT que pida disculpas al grupo.

Recordemos que Bryan Reyna fue titular por última vez con Belgrano el pasado 25 de julio, en la derrota por 3-2 ante Lanús, por la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina 2024. Después de eso, ingresó desde el banco en cuatro duelos, se perdió dos por problemas físicos y en el último ni siquiera fue una alternativa para Juan Cruz Real. Con este contexto de por medio, Bryan Reyna fue citado por Jorge Fossati para los partidos de septiembre por las Eliminatorias 2026 contra Colombia y Ecuador.

Lo que se le viene a Bryan Reyna con la Selección Peruana

Con Bryan Reyna en la lista de convocados, la Selección Peruana volverá a tener actividad cuando reciba a Colombia por la séptima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se disputará el viernes 6 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora de Perú) y se llevará a cabo en el Estadio Nacional. La transmisión se podrá ver en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la ‘Bicolor’ completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora de Perú) y se desarrollará en el mítico Estadio Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. También se podrá mirarlo por América TV y Movistar Deportes.





