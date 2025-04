André Carrillo vive un presente de maravillas en Corinthians de Brasil, nada que ver a su último paso por Al Qadisiyah de Arabia Saudita, donde llegó a disputar la Segunda división de Arabia Saudita. Eso sí, luego de dejar el Medio Oriente su deseo era volver a Sudamérica, aunque precisamente no a tierras brasileñas. La ‘Culebra’ confesó que le hubiese gustado volver a Alianza Lima, pero nunca hubo una negociación de por medio y atendió el llamado de Ramón Díaz para fichar por el ‘Timao’.

“Yo creo que antes era más probable, cuando salí de Arabia Saudita, pero nunca tuve contacto con la gente de Alianza Lima. Sí, fue un rumor, nunca tuve ningún contacto, así que yo de momento no estoy pensando en Alianza, no quiero vender humo. Pero sé que se podría dar como una posibilidad a futuro porque es el club dónde crecí, dónde comencé, así que no cierro las puertas a nadie”, reveló a EFDL-Contenidos.

Eso sí, la ‘Culebra’, quien mantiene contrato con el club paulista hasta diciembre del 2026, no descarta del todo volver algún día a Alianza Lima, el equipo de sus amores donde debutó en 2010 y año año siguiente fue vendido al Sporting de Portugal por 800 mil euros.

“Soy hincha de Alianza Lima, siempre fui hincha de Alianza. Mi sueño de niño fue jugar en Alianza y lo cumplí pero sé que cuando jugué en Alianza no tenía responsabilidad. Sabía que era un chico que entraba al campo e iba a ser aplaudido y no tuve esa responsabilidad de ganar un título con Alianza. En un futuro quizás pueda regresar“, declaró.

En otra parte de la entrevista, André Carrillo habló de su actualidad en Corinthians, donde viene disputando el Brasileirao y la Copa Sudamericana. Además, remarcó que Paolo Guerrero, quien le dio el título del Mundial de Clubes al ‘Timao’ en 2012, es muy recordado por los hinchas del equipo paulista.

“Paolo es ídolo acá, es alguien súper recordado. No solo en Corinthians, sino en el fútbol brasileño. Es un delantero top, respetadísimo. Yo le pregunté antes de venir acá. Me dijo que la hinchada no para de cantar, que la presión existe y es todo cierto”, finalizó.

André Carrillo y Ramón Díaz trabajaron en Al Hilal y Corinthians.

¿Cuándo volverá a jugar Corinthians?

Luego de vencer 1-0 a Racing Montevideo por la Copa Sudamericana, Corinthians volverá a tener hoy cuando visite a Flamengo, en duelo válido por la fecha 6 del Brasileirao 2025. Dicho compromiso está programado para este domingo 27 de abril desde las 2:00 p.m. y se disputará en el Maracaná de Rio de Janeiro.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR