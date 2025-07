El nombre de André Carrillo volvió a estar en el centro de la conversación en la previa del choque entre Corinthians y Cruzeiro por la jornada 16 del Brasileirao. El atacante peruano, quien fichó por el ‘Timao’ en septiembre del año pasado, reveló en una reciente entrevista que antes de ‘estampar’ su firma con el club paulista, recibió una importante oferta de Cruzeiro. Según sus declaraciones, dicha propuesta llegó mientras se encontraba en el aeropuerto a punto de viajar a São Paulo, y superaba ampliamente lo ofrecido por Corinthians. A pesar de ello, Carrillo decidió continuar con el acuerdo ya pactado, lo que ha generado diversas reacciones tanto en medios brasileños como entre los hinchas peruanos.

En una entrevista con el canal ‘Globo Esporte’, Carrillo confesó que la propuesta de Cruzeiro le llegó en el momento menos esperado: cuando estaba a punto de subirse al avión rumbo a Sao Paulo. “Cuando tenía todo acordado con Corinthians y estaba en el aeropuerto, me llamaron de Cruzeiro, me ofrecieron el doble de lo que me ofreció Corinthians”, reveló con total sinceridad.

Sin embargo, lejos de dejarse llevar por el incentivo económico, el exjugador de Al-Hilal priorizó el respeto por el acuerdo ya establecido con Corinthians. “Ya había dado mi palabra y ahora soy hincha de Corinthians”, agregó Carrillo, ganándose rápidamente el respaldo de la afición del club, que valoró su lealtad en tiempos donde los contratos parecen definirse solo por números.

André Carrillo es jugador de Corinthians

El jugador peruano llegó a Brasil en septiembre del 2024, luego de pasar varias temporadas en el fútbol árabe, defendiendo los colores del Al-Hilal y el Al-Qadisiyah. Antes de eso, Carrillo había tenido pasos por el Sporting Lisboa, Benfica y Watford, lo que lo convirtió en uno de los peruanos con más trayectoria internacional.

Desde su arribo al ‘Timao’, Carrillo ha tenido participación activa en la plantilla. Hasta la fecha, suma 55 partidos disputados, dos goles anotados y cuatro asistencias. Además, ya celebró su primer título en Brasil tras consagrarse campeón del Campeonato Paulista, torneo donde fue titular en varios encuentros clave.

Su contrato con Corinthians fue renovado hasta 2026. Este acuerdo fue destacado por la directiva del ‘timao’ como una gran incorporación a mediano plazo, sobre todo por la experiencia del jugador en torneos de alto nivel y su compromiso mostrado desde el inicio.

Por otro lado, Cruzeiro venía haciendo movimientos importantes en la última ventana de transferencias de 2024. El club dirigido por Alexandre Mattos liberó a varios jugadores y buscaba refuerzos de peso para rearmar su plantel. El intento por fichar a Carrillo era parte de esa estrategia, pero la historia no terminó como esperaban.

Cabe recordar que, en aquel mercado, Cruzeiro anunció la salida de nombres como Palacios, Neris, Filipe Machado, Lucas Oliveira, João Pedro, entre otros. La llegada de un futbolista con la jerarquía de Carrillo habría sido un golpe mediático, pero el peruano prefirió cumplir con su palabra y mantenerse fiel al club que apostó por él primero.

La revelación de Carrillo cayó como una bomba en la previa del partido entre Corinthians y Cruzeiro. Para muchos hinchas del ‘Timao’, sus palabras no solo reafirman su compromiso con el equipo, sino que también demuestran el tipo de profesional que es. En tiempos donde el dinero suele inclinar la balanz.

