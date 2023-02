“Mi intención nunca fue cambiar de equipo. Al Hilal es un club que pelea por títulos, peleas por todos los campeonatos. Yo estoy feliz en Arabia”, dijo André a finales del 2020, en una de las tantas explicaciones que dio por su elección de seguir en la menospreciada liga saudí. Una felicidad que se manifestó en la noche mágica del martes en Tanger, Marruecos. Carrillo, que desde sus inicios fue señalado como un “jugador frío”, poco de demostrar sus emociones, ahora sí estaba en estado puro de alegría. Pocas veces se le vio así. Al Hilal derrotó 3-2 a Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, y él fue clave. Lo más heroico fue que lo hizo jugando de volante central, sí, de ‘6′, una posición de la que él mismo se burlaba hace poco en una conversación en vivo con Luis Advíncula.

“Quieren verme barriendo. Hay bastantes Tapias, Aquinos, para eso, Cartagena... Nunca me van a ver tirándome una carretilla en el mediocampo”, decía entre risas, sin pensar que el destino le tenía preparada esa misma tarea, esta vez, por orden de su hoy técnico Ramón Díaz. Pese a que fue raro verlo trajinar por el medio, y no con su desborde por las bandas, André demostró toda su jerarquía: ganó seis de 12 duelos, acertó 50 de 62 pases (82% de efectividad) y bloqueó dos remates. Persiguió a Everton Ribeiro, ‘Gabigol’, Giorgian De Arrascaeta, entre otros, y también fue al piso para recuperar balones y hacer faltas. Al Hilal encontró en él a un volante que aportó energía, capacidad para abarcar campos y equilibrar el poder físico de los brasileños.

“Es es una posición nueva para él. Pero la asumió con mucho rol. Él tiene capacidad para liderar dentro del juego, y eso lo demostró ante Flamengo. André creció rápido y eso le da la posibilidad de ejercer otras posiciones. Obviamente en la selección tiene otra, donde es utilizado como extremo, en la que siempre jugó. Lo que yo rescato en él es que tiene personalidad, sobre todo ahora en la zona de mediocentro, donde hay riesgo, pero él lo asume bien”, n os dice Rinaldo Cruzado, un experto del mediocampo, referente blanquiazul, y compañero de André en la blanquirroja durante dos años (2011 y 2012).

Cruzado, quien ganó cuatro títulos nacionales con los ‘íntimos’ y jugó nueve años en la blanquirroja (2003 al 2012), considera que André está apto para desempeñarse en el mediocampo ante el Madrid, que obvio tiene una jerarquía distinta a la de Flamengo en esa zona. “Él tiene a favor que es rápido y puede salir de las marcas. Con él, su equipo tiene equilibrio. No tiene el corte de jugar en largo, pero igual vi ante Flamengo que dio buenos pases, habilitó a sus compañeros. Jugando allí el chip también cambia, uno aprende cosas, y él lo está asumiendo con responsabilidad. Lo está haciendo excelente y por algo el técnico consideró en ese lugar”, añadió ‘Ri’, quien tuvo su pico más alto en el Chievo Verona de la Serie A en la temporada 2011/12. Aparte, jugó en Irán, Suiza, Argentina y Uruguay.

Arabia Saudita, su bastión

Carrillo no tiene en la actualidad el peso de épocas pasadas en Al Hilal, que cuenta, por ejemplo, con el maliense Moussa Marega, el argentino Luciano Vietto y el nigeriano Odion Ighalo para el ataque, todos con pasado en ligas top europeas, claro está, al igual que André que estuvo en el Watford de la Premier League (temporada 2017/18). Es importante precisar que en la liga más importante del mundo, previo a Rusia 2018, André no terminó de consolidarse: disputó 28 partidos ligueros, 16 de titular, y anotó un gol. Eso sí, más allá de su irregularidad, no dejó una mala impresión. En algún momento, el diario The Guardian lo calificó como el “más amenazante”, luego de un triunfo de las ‘abejas’ sobre Leicester.

“La Premier es un futbol distinto, pero yo creo que donde estuvo André siempre rindió. Nosotros sabemos que el fútbol inglés es complicado, pero igual creo que la carrera de André fue más que excelente. Yo lo he visto crecer en las menores de Alianza, sé del potencial que siempre tuvo, sabíamos que iba a triunfar en el extranjero”, nos dijo Pepe, quien dirigió a la Sub 20 de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2011, donde André no llegó a ser incluido por su fichaje al Sporting de Lisboa. Esa ‘promo’ era conformada, entre otros, por Carlos Ascues, Jorge Bazán, Paolo Hurtado, Carlos Beltrán y Luis Trujillo.

Actualmente su vigencia no está en discusión y siendo el tercer peruano con más títulos en la historia (14), por detrás de Claudio Pizarro (19) y Jefferson Farfán (17), podríamos decir que la ‘Culebra’ viene siendo el mejor peruano en el extranjero de la última década . Y es más, si nos enfocamos a únicamente trofeos fuera de nuestras fronteras, André ya es el segundo, solo superado por el ‘Bombardero de los Andes’. “En la actualidad, por lo que viene haciendo, André está en gran momento. Lo veo bien. La verdad que mejoró muchísimo. Es uno de los jugadores que en los últimos años siempre destacó. A nivel de selección también”, agregó el excapitán aliancista.

Desde su llegada a Arabia Saudita en 2018, André se alzó con el título de la liga en tres ocasiones y todas de manera consecutiva. El peruano es tricampeón liguero (2019-20/2020-21/2021-22), donde fue siempre fue titular indiscutible y referente, ganándose la confianza de los hinchas y de los técnicos que pasaron por el club, como el argentino Ramón Díaz (actual) y los portugueses Jorge Jesús y Leonardo Jardim, entre los más conocidos. Además, ganó tres veces la Supercopa de Arabia, la Copa Rey de Campeones y, entre lo más destacado, es bicampeón de la Liga de Campeones de Asia. El más reciente fue la Supercopa Lusail, en setiembre pasado, que lo hizo alcanzar hasta hoy su décimo trofeo con el ‘Líder’. “Tomé la decisión más acertada de mi carrera”, confesó Carrillo sobre su llegada a Arabia.

“André a lo largo de su carrera fue en constante evolución. Hay que recordar que cuando él tomó la decisión de ir a Arabia, muchos hablaron que era un retroceso, pero creo que él estaba convencido de lo que quería en lo deportivo. Más allá de que también se decía que su decisión pasaba por el tema económico, pero él eligió bien. Ahora goza los frutos de sus buenas decisiones. Hoy tiene la chance de ser campeón en una instancia que muchos de nosotros quisiéramos estar y él está a puertas de poder lograrlo. Lo he conocido desde que empezó, sus primeros días en la selección, siempre tuvo en la cabeza crecer. Ha hecho una carrera impecable. Estoy muy contento por él”, apunta Cruzado.

El palmarés completo de André con el ‘Líder’

Torneo Títulos Saudi Professional League 3 Supercopa de Arabia Saudita 3 Copa del Rey de Campeones 1 Champions League AFC 2 Supercopa Lusail 1

Existe una gran lista de peruanos que, en los últimos tiempos, tocaron la gloria en el extranjero, con campeonatos nacionales e internacionales. Sin embargo, si hacemos hincapié entre los más ganadores, Jefferson Farfán ya está retirado, mientras que Paolo Guerrero está por jugar, en el papel, la última temporada de su carrera en Racing de Argentina. En tanto, André tiene varios años más por jugar y, de paso, seguir sumando trofeos, sobre todo si sigue en Al Hilal de Arabia, donde acaba de extender su contrato hasta 2024. Es aquí donde nos preguntamos: ¿Llegará a ser el peruano con más títulos en el exterior? ¿Desplazará a Pizarro del podio? Por ahora, solo está a cinco.

“El fútbol es impredecible. Muchas veces uno ve a un jugador y dice, éste va a llegar o éste no, y luego pasa un sinfín de cosas en el camino. Pero André desde chico siempre tuvo bastantes condiciones. Era veloz, encarador, podría jugar de extremo, de carrilero, ya tenía mucho potencial”, finalizA Soto, a quien André considera uno de los técnicos que más lo marcó a lo largo de su carrera.

No obstante, entre sus tantos logros individuales, Carrillo acaba de convertirse en el extranjero con más partidos en la historia de su club (161), superando al zambiano Elijah Litana con 160 y al brasileño Carlos Eduardo con 158, a lo que el seleccionado peruano agradeció en su cuenta de Instagram. “Estoy contento y orgulloso de continuar escribiendo mi historia en este hermoso club que amo y respeto. Seguiré trabajando para alcanzar más partidos y lograr títulos”, expresó.

Cuesta lo que vale

Si hablamos de valor de mercado, André sigue ubicado entre los cuatro jugadores peruanos que alcanzaron su pico más alto en la historia, con 12 millones de dólares, según el portal Transfermarkt. Esto fue en julio del 2015, cuando militaba en el Sporting de Lisboa de la liga portuguesa. Juan Manuel Vargas, tasado por la Fiorentina en 20 millones de dólares en 2010, sigue siendo el más caro de todas las épocas.

Jugador Tasado (euros) Año Juan Vargas 20 millones 2010 Jefferson Farfán 18 millones 2014 André Carrillo 12 millones 2015 Claudio Pizarro 12 millones 2005

Actualmente, la ‘Culebra’ está ubicado en el ‘top 6′ de los actuales seleccionados más costosos, con un valor de 2.5 millones de euros. El podio lo sigue liderando Renato Tapia, actualmente en Celta de Vigo, con una cifra de 9 millones de euros, según también el portal Transfermarkt.

Jugador Valor (euros) Club actual Renato Tapia 9 millones Celta de Vigo (ESP) Pedro Aquino 4.5 millones América (MEX) Raúl Ruidíaz 4 millones Seattle Sounders (USA) Luis Abram 4 millones Atlanta United André Carrillo 2.5 millones Al Hilal (KSA) Christian Cueva 2.5 millones Sin equipo





