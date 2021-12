El empate sin goles entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys no fue el único trago amargo que soportó el plantel de Sebastián Battaglia en la última jornada del torneo argentino. Tras corroborarse las sospechas, se dio a conocer los actos de indisciplina que cometieron Carlos Zambrano, Sebastián Villa y Edwin Cardona, que continúan generando eco en las redes sociales en tres países: Argentina, Perú y Colombia.

La noticia desencadenó que la directiva del club opte por prestar al ‘Kaiser’ para la siguiente temporada. Zambrano tiene contrato hasta finales del 2022; sin embargo, los hechos ocurridos en los últimos días no fueron la única mancha que tuvo el defensa peruano, por lo que le habrían bajado el dedo antes de acabar el 2021.

De acuerdo con Olé, en diálogo con fuentes cercanas al predio de Ezeiza, “si viene una oferta, se va”, por lo que sería cuestión de tiempo para que el club comience a aceptar propuestas de otros equipos. Un detalle importante, es que en el choque contra Newell’s Old Boys, el zaguero no fue tomado en cuenta, pese a que estuvo considerado en la alineación original, sabiéndose los detalles horas después en medios de prensa como televisión en dicho país.

Una mancha difícil de borrar

Carlos Zambrano, Sebastián Villa y Edwin Cardona fueron involucrados en un acto de indisciplina, durante sus horas libres a la concentración previa al choque por la fecha 23 de la Liga argentina. De acuerdo a medios de ese país, los jugadores habrían llegado ebrios y fuera de la hora, por lo que fueron retirados del once original.

Si bien se trató de no evidenciar lo ocurrido, en la conferencia que dio el técnico ‘Xeneize’ a la prensa, la filtración de los hechos ocurridos en el hotel de concentración no tardaron en conocerse. “Es una bomba que va a estallar. Lo que pasó es algo interno por mujeres, llevaron mujeres al hotel”, revelaron a Olé una fuente del club.

Por su parte, el periodista Jorge Rial de TyC Sports dio a conocer en su cuenta de Twitter que “no fue intoxicación. Llegaron borrachos y fuera de hora. Admiro a los periodistas deportivos haciendo malabares para no decir la verdad. Hay mucha calentura en Boca. El resto de los jugadores no entienden porque Battaglia los puso igual”.

El presente de Carlos Zambrano, de no haber nuevas noticias, parece sentenciado en Boca. Con la situación del equipo, todo hace indicar que la directiva hará reingeniería. La tolerancia tiene un límite y ese parece haber con los tres futbolistas en la actualidad.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.