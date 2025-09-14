Asistencia de Jefferson Cáceres en Escocia.
, luego de su paso por , quiere ganarse un nombre en el extranjero. El volante, exMelgar de Arequipa, viene aprovechando sus primeros partidos en la Championship, torneo de Segunda división en Escocia, y selló su primera asistencia en . Fue en el 5-0 de visita ante Arbroath por la fecha 6 del campeonato. En la tabla de posiciones, el equipo del peruano suma 8 puntos y se ubica a cinco del líder St. Johnstone. Con respecto a Cáceres, ingresó en su debut ante Raith y luego fue titular en los dos siguientes compromisos, ante Ross County y Arbroath.

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

