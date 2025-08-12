Jefferson Cáceres comenzó a ser noticia desde Inglaterra en las últimas semanas gracias a la consideración que tuvo en la pretemporada de Sheffield United, alternando suplencias y titularidades al mando del español Rubén Sellés. Sin embargo, por más jugó tres amistosos y marcó un gol en el 4-1 sobre el Chesterfield, el destino del exfutbolista de Melgar está a punto de tomar un rumbo distinto al esperado para la campaña 2025-26.

Sucede que, según la información revelada por el periodista Danny Hall, Jefferson Cáceres no está en los planes del área deportiva del Sheffield United y no tendrían inconvenientes en traspasarlo para así liberar un cupo de Elite Significant Contribution (ESC), traducido como Exención de Contribución Significativa de Élite, el cual es entregado Asociación de Fútbol Inglesa (FA) para aquellos jugadores que no cumplen con el Governing Body Endorsement (GBE).

¿Qué es el GBE? Es un requisito obligatorio para futbolistas que no pertenecen a la Unión Europea y que desean jugar en Inglaterra. Este aval, habilitado por la FA con cupos limitados, se basa en un sistema de puntos que evalúa el rendimiento del jugador en su país de origen y en competiciones internacionales. Cáceres no necesitó cumplir de estos requisitos para jugar en el fútbol inglés, por lo que recibió el ESC.

Jefferson Cáceres marcó un gol en la pretemporada del Sheffield United. (Foto: Sheffield United)

El debut del Sheffield United en la Championship 2025-26 fue estrepitoso, pues cayeron goleados por 4-1 en casa a manos del Bristol City. Esto encendió las alertas de Rubén Sellés e inició, junto al departamento deportivo, las gestiones para sumar a un zaguero más antes de que se cierre la ventaja de transferencias, el cual finaliza el próximo 31 de agosto.

“La cúpula del Sheffield United ha explorado en privado la posibilidad de traspasar a uno de sus fichajes de desarrollo identificados por IA para hacer espacio para una posible nueva adquisición antes del cierre del mercado de fichajes de verano en menos de dos semanas. Los ‘Blades’ necesitan desesperadamente refuerzos para la defensa central”, señala Danny Hall en su reporte para The Star.

Anel Ahmedhodzic, una de las piezas defensivas que tuvo el Sheffield United, fue vendido al Feyenoord, mientras que los centrales Rhys Norrington-Davies y Jack Robinson, son pretendidos por el Wrexham y Queens Park Rangers, respectivamente. Esto obliga más que nunca a que los ‘Blades’ no se duerman e incorporen a un zaguero a su plantel.

En ese sentido, Nils Zätterström es uno de los objetivos principales del club inglés, por lo que pronto iniciarían las gestiones para negociar con el Malmö. Eso sí, hay dudas sobre si el defensor sueco cumple los requisitos que pide la FA para obtener GBE, lo cual obligaría a liberar un cupo del ESC.

Jefferson Cáceres no llegó a debutar de manera oficial con el Sheffield United. (Foto: Sheffield United)

Es aquí donde Jefferson Cáceres entra en la ecuación, ya que de ser transferido, se liberaría un ESC para Zätterström de inmediato. James Bord, empresario involucrado en los fichajes del Sheffield United, también es dueño del Dunfermline Athletic de la Segunda División de Escocia, por lo que este sería el destino para el delantero peruano.

“Se entiende que se trata de Cáceres, el extremo peruano que no contó con la convocatoria del United cuando este comenzó su temporada en el Championship con una derrota en casa ante el Bristol City el sábado”, añadió Danny Hall, explicando que todo esto está sobre la mesa y el área deportiva del Sheffield tomará una decisión pronto.

De momento, se sabe que Jefferson Cáceres tiene contrato con los ‘Blades’ hasta junio del 2027, por lo que las tratativas podrían empezar pronto. Ojo, Melgar cuenta con un porcentaje de su pase y si finalmente se llega a dar una venta al Dunfermline Athletic, un monto del dinero pagado llegaría al club arequipeño. Veremos cómo termina esta historia.

Melgar tiene un porcentaje del pase de Jefferson Cáceres. (Foto: Liga 1)

