Como se recuerda, Felipe Chávez no fue convocado para la última fecha FIFA de la Selección Peruana debido a una pequeña molestia en una de sus rodillas, según se pudo conocer desde la Videna. Aunque logró recuperar a tiempo para seguir jugando en el FC Magdeburgo de la Segunda División de Alemania, se perdió los encuentros de preparación de la ‘Bicolor’ frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Pese a esto, su nombre sigue estando en el radar de Mano Menezes y no se descarta que sea tomado en consideración para los encuentros de la fecha FIFA de noviembre. En ese sentido, ‘Pippo’ no solo llegará a la citación con regularidad por los minutos que viene teniendo en su equipo, sino también por lo relevante que está siendo cada vez que ingresa. Este fin de semana, por ejemplo, participó con una asistencia en el 3-0 sobre el Hannover 96, por la jornada 7 de la 2. Bundesliga: el volante germano-peruano sacó un preciso pase para que el polaco Mateusz Żukowski decrete la goleada a los 86′. Si sigue así, es posible que veamos su nombre en la próxima nómina de Mano Menezes. A la ‘Blanquirroja’ no le sobra nada y su presencia podría significar un aire fresco para cerrar un año que ha dejado muchas dudas respecto al funcionamiento del equipo por los malos resultados.