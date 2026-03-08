Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡La asistencia de Kenji Cabrera fue medio gol! Pase de lujo en goleada del Vancouver Whitecaps por la MLS
Kenji Cabrera fue protagonista en la goleada de Vancouver Whitecaps por 4-1 ante Portland Timbers por la MLS. El futbolista nacional ingresó en la segunda mitad y dejó su sello con una asistencia de gran calidad. Cabrera filtró un preciso pase que dejó a Brian White en clara posición de gol para sellar la victoria del cuadro canadiense. Con esta participación, el mediocampista continúa sumando minutos y destacando en el fútbol estadounidense. Además, su aporte fue clave para ampliar la ventaja en el marcador y cerrar una contundente actuación del equipo. Con este resultado, el Whitecaps se posiciona como uno de los líderes de la Conferencia Oeste, ubicándose en la segunda posición con 9 unidades.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.