Asistencia de Kenji Cabrera en el 4-1 del Vancouver Whitecaps vs. Portland Timbers. (Video: Apple TV / Foto: Getty Images)

fue protagonista en la goleada de por 4-1 ante Portland Timbers por la . El futbolista nacional ingresó en la segunda mitad y dejó su sello con una asistencia de gran calidad. Cabrera filtró un preciso pase que dejó a Brian White en clara posición de gol para sellar la victoria del cuadro canadiense. Con esta participación, el mediocampista continúa sumando minutos y destacando en el fútbol estadounidense. Además, su aporte fue clave para ampliar la ventaja en el marcador y cerrar una contundente actuación del equipo. Con este resultado, el Whitecaps se posiciona como uno de los líderes de la Conferencia Oeste, ubicándose en la segunda posición con 9 unidades.

