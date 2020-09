Binacional vuelve a la Copa Libertadores para enfrentar a Liga de Quito, por la jornada 3 de la fase de grupos, pero la ausencia de un jugador ha llamado la atención. Se trata de Aldair Rodríguez, que -pese a estar en lista de concentración- no estará para el duelo de esta noche, porque ya se estaría tramitando su pase a Colombia.

Y es que, en una entrevista con ‘Zona Libre de Humo’, Javier Arce, técnico del 'Poderoso del Sur’, dio a conocer la oferta que ha llegado al club por Aldair Rodríguez de parte de América de Cali, por lo que no podría contar con él para los partidos sucesivos, incluyendo los duelos coperos.

“Anoche los directivos de Binacional me hicieron conocer de que América de Cali quiere tener a Aldair Rodríguez. Ya he hablado con el jugador sobre ello. Vamos a ver que pasa”, confesó Arce para el medio colombiano. Si bien destacó sus cualidades, no quiso aventurarse a decir si estaría esta noche en el Estadio Nacional.

Arce manifestó que él, así como todo el plantel que pasó las pruebas PCR, estuvieron concentrados, previo al duelo de Binacional ante Liga de Quito. “Aldair está en lista y concentrado con el plantel para esta noche, aún no me puedo adelantar a los hechos”, precisó.

Incluso, se tuvo como primera opción para que pueda arrancar el partido, pero tras la comunicación de la directiva con el técnic, se tuvo que replantear la formación inicial. En su lugar, como único '9′ fue puesto Sebastián Gularte, acompañado de Jean Deza y Andy Polar como extremos.

