En medio de sus vacaciones en Lima y tras un año complicado en el fútbol argentino, Bryan Reyna decidió hablar sobre su futuro y dejó una frase que rápidamente llamó la atención de los hinchas peruanos. El atacante de 27 años, que perdió continuidad en Belgrano durante la última temporada, reconoció que su situación no es la ideal y que está evaluando alternativas junto a su representante. Sus palabras llegan justo en un contexto donde la selección peruana necesita futbolistas con ritmo competitivo y donde cada decisión que tome puede influir directamente en su presencia para el próximo proceso.

El extremo, que venía de ser titular indiscutible en Alianza Lima antes de su salida al exterior, vivió un año irregular en la ‘B’ cordobesa. Entre lesiones, decisiones técnicas y una fuerte competencia interna, Reyna vio cómo sus minutos disminuían de manera considerable en la recta final del 2025, un escenario que terminó generándole preocupación por su rendimiento.

Por ello, aprovechó su estadía en Perú y habló corto, pero conciso con Willax Deportes, donde contó cómo está manejando su presente contractual. “Estoy viendo con mi representante a ver qué decidimos. Un futbolista siempre quiere jugar y lo que yo necesito es continuidad para poder aportar a la Selección”, afirmó, dejando claro que su prioridad es volver a tener protagonismo semana a semana.

La falta de minutos en Belgrano ha despertado dudas sobre su permanencia en Argentina, y el propio Reyna no escondió que podría salir del club si la situación no cambia. “No descarto volver al Perú, pero aun así, yo siempre busco lo mejor para mí y eso lo está viendo mi representante”, añadió, abriendo oficialmente la puerta para un posible retorno a la Liga 1 en 2026.

La declaración generó interés inmediato en el entorno local, sobre todo porque el atacante sigue siendo un jugador atractivo para varios equipos peruanos. Su velocidad, desborde y capacidad para romper líneas lo convirtieron en uno de los futbolistas más desequilibrantes del torneo antes de emigrar, por lo que su regreso sería visto como un refuerzo de peso en cualquier club.

Bryan Reyna. (Foto: Belgrano)

Durante su paso por Lima, Reyna también participó en una ‘pichanga’ junto a varios futbolistas e influencers, donde compartió cancha con Paolo Guerrero, Edison Flores y otros jugadores. Allí volvió a mostrarse tranquilo, aunque dejó entrever que este parón le ha servido para evaluar con mayor claridad qué rumbo tomará su carrera en los próximos meses.

Incluso fue consultado sobre la Kings World Cup Nations 2026, torneo en el que Perú participará bajo el liderazgo de Paolo Guerrero como copresidente. Reyna explicó que, si bien le gustaría vivir esa experiencia en algún momento, aún no es su prioridad. “Más adelante, si se me da la oportunidad cuando tenga 35 o 36 años, cuando se me acabe mi carrera en el fútbol, podría ser”, señaló entre risas, poniendo paños fríos a cualquier rumor sobre un cambio inmediato de escenario.

Mientras tanto, Guerrero, quien estuvo presente en ese mismo evento, destacó el espíritu del grupo y dejó claro que por ahora su rol será dirigencial. El excapitán de la selección incluso comentó que le gustaría jugar algunos minutos, aunque todo dependerá de su situación contractual con Alianza Lima, que se encuentra peleando los playoffs frente a Sporting Cristal.

La Kings World Cup Nations, que se disputará del 3 al 17 de enero del 2026 con 16 selecciones, servirá como vitrina para varios futbolistas. Sin embargo, Reyna parece tener objetivos más urgentes: recuperar su nivel, regresar a la titularidad y asegurar un lugar fijo en la selección. Para ello, su decisión sobre continuar en Belgrano o regresar al Perú será clave.

