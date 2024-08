Momentos de tensión en Belgrano de Córdoba. El hincha del ‘Pirata’ no solo está preocupado por el momento de su club y la mala racha de seis partidos sin ganar (cuatro en liga y dos en Copa Sudamericana, su eliminación en octavos de final), también por la falta de minutos de Bryan Reyna, quien sin lugar a dudas en uno de los más desequilbirantes del campeonato. El ‘Picante’ no entró si quiera en la derrota 1-0 frente a Gimnasia y su técnico, Juan Cruz Real, justificó su decisión por considerar que no está dándolo todo, declaraciones que tuvieron respuesta del extremo nacional.

Luego de la más reciente derrota de Belgrano, los medios locales le consultaron a Juan Cruz Real por la ausencia de Bryan Reyna, quien desde hace un mes ha perdido el titularato y tras ello solo es usado como pieza de recambio, pese a las virtudes y el desequilibrio que genera. El técnico del ‘Pirata’ sostuvo que el jugador no está dando su 100% y eso hace que ponga a otros que sí lo están haciendo. Esto pese al clamor de los hinchas pór el ‘Picante’.

El pedido de los hinchas de Belgrano por Bryan Reyna en el partido contra Gimnasia (Pase Filtrado)

“No está dando el 100%, mientras siga así no va a jugar, tengo que priorizar a los que se matan por Belgrano, tiene que dar un poquito más. Debe de entender que somos un equipo. Prefiero poner a un chico de la casa que sepa el significado de Belgrano”, declaró Juan Cruz Real frente al clamor popular por la ausencia de Bryan Reyna frente a Gimnasia.

La respuesta de Reyna no se hizo esperar, no tuvo un micro delante, pero sí las redes sociales, donde le respondió a su DT. “Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño. Qué puedo decir, es mutuo estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados, cuando escuché que gritaban mi nombre. Estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la B”, publicó el extremo nacional.

Respuesta de Bryan Reyna a lo dicho por su técnico de Belgrano. (Imagen: Captura de Instagram)

El difícil presente de Bryan Reyna

Bryan Reyna no sumó ni un solo minuto ante Gimnasia y ya lleva un mes sin ser titular y acumulando pocos minutos, pese a ser uno de los jugadores más desequilibrantes de plantel. La última vez que el extremo nacional fue titular con su club fue el 25 de julio en la derrota 3-2 de local ante Lanús. Aquel encuentro, el ‘Picante’ solo disputó el primer tiempo y fue cambiado en el complemento.

Esta situación y la reacción del ‘Picante’ al ser cambiado, posteando una historia en su Instagram con un emoji de molesto, parece ser la razón del cortocircuito con Juan Cruz Real. Y es que desde ese momento, Reyna perdió el titularato, tras la derrota contra Lanús, jugó solo 34′ en el triunfo 1-0 frente a Godoy Cruz.

Los números de Bryan Reyna tras perder el titularato Minutos jugados Torneo Belgrano 1-0 Godoy Cruz 34′ Liga Argentina Atlético Paranaense 2-1 Belgrano 23′ Copa Sudamericana, octavos Huracán 1-0 Belgrano 33′ Liga Argentina Belgrano 0-2 Atlético Paranaense 45′ Copa Sudamericana, octavos

Después de ello, estuvo dos partidos fuera por un golpe y en su regreso volvió a sumar pocos minutos en el segundo tiempo: 23′ en la caída 2-1 ante Atlético Paranaense por la Copa Sudamericana, 33′ en la derrota 1-0 frente a Huracán por la liga local y 45′ más en la eliminación de la ‘Suda’ a manos del ‘Furacao’ por 1-0. Contra el ‘Lobo’, se quedó con las ganas de entrar a la cancha y poder cambiarle la cara a su equipo, que ya lleva seis partidos sin conocer de victorias.

Justamente, ante Gimnasia, en la más reciente caída del ‘Pirata’ en condición de local, Juan Cruz Real tuvo hasta cinco cambios para llamar a Reyna, pero no lo hizo. Durante todo el segundo tiempo jugó con uno menos y metió a Rafael Delgado (por Matías Suárez), a Franco Jara (por Nicolás Fernández), a Facundo Quignon (por Esteban Rolón), a Gerónimo Heredia (por Francisco González) y a Pablo Chavarría (por Juan Velázquez).

Lo insólito es que tanto Franco Jara como Juan Cruz Esquivel son delanteros y estuvieron como opción antes que Reyna. Durante el partido incluso los hinchas pidieron el ingreso del ‘Picante’, con cánticos como “ponelo a Reyna”. Ante las críticas por el caso del extremo nacional, Juan Cruz Real habló post derrota frente al ‘Lobo’.





