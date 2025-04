El último sábado, Belgrano empató 1-1 con Argentinos Juniors por la fecha 15 de la Liga Profesional Argentina sin la presencia de Bryan Reyna, quien no fue convocado por decisión del técnico Ricardo Zielinski. Con este resultado, el ‘Pirata’ quedó sin chances de entrar al play-off donde acceden los ocho primeros del grupo A: a falta de una fecha, quedó a cuatro puntos de Barracas Central, octavo clasificado. Por ello, el cuadro de Córdoba jugará la última fecha ante Unión de Santa Fe solo por sumar en la tabla general.

Al respecto, el propio Zielinski habló en conferencia de prensa y lamentó el resultado ante el ‘Bicho’. “Ha sido malo este semestre, no puedo poner otra clasificación. Hubo alguna mejoría, pero si no ganas no alcanza. Hubo varios partidos que pudimos quedarnos con los tres puntos, pero en varios nos equivocamos y medianamente nos quedamos con muy poco”, declaró el DT.

En medio de la calentura por el fracaso deportivo, Zielinski adelantó que varios jugadores dejarán el plantel de cara a julio, cuando se inicie el Torneo Clausura. “Nosotros permanentemente estamos en constante evaluación todos los partidos. Cuando venga el receso, veremos que jugador ha hecho realmente los méritos para quedarse y que otros tendrán que buscar un nuevo club. Ya tenemos una evaluación de todos los jugadores y los dirigentes lo saben”, agregó.

En el caso de Bryan Reyna, quien sonó en los últimos días como refuerzo de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura, no pudo anotar ni asistir en los 12 partidos que disputó este año con Belgrano. De hecho, solo jugó 30 minutos en los últimos cuatro partidos del ‘Pirata’, dejando en evidencia que no está entre las prioridades de su entrenador.

“Me parece que tenemos que traer jugadores puntuales para tratar de mejorar el plantel. La verdad que necesitamos mejorarlo. Creo que hay muchos que todavía pueden mejorar mucho más y creo que para el campeonato que viene se puede hacer una buena campaña”, agregó Zielinski de cara al futuro.

Bryan Reyna tiene contrato con Belgrano de Córdoba hasta diciembre del 2026, por lo que si no está en los planos para la próxima temporada tiene dos caminos: rescindir su contrato o ser prestado a otra institución, ya sea de la Liga Profesional Argentina o de otro país. ¿Volverá al fútbol peruano? Veremos.

¿Cuándo volverá a jugar Belgrano?

Luego de empatar 1-1 con Argentinos Juniors, Belgrano volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Unión de Santa Fe, por la décima sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 4 de mayo desde las 3:00 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio 15 de abril de Santa Fe.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, en su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con esta alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir las incidencias a través de la web de Depor.

