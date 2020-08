Carlos Benavides iniciará una nueva aventura como gestor deportivo fuera de nuestras fronteras, tras ser anunciado como el gerente general del Bolívar de La Paz. El ‘Chino’, quien tuvo varios años como dirigente de Sporting Cristal, será el encargado de encaminar al ‘celeste paceño’ hacia su Centenario (2025).

“El objetivo es convertir a Bolívar en un equipo competitivo internacionalmente”, aseguró Benavides, quien también se refirió a la actualidad de Cristal, club del cual es hincha...

¿Cómo afrontas este nuevo reto profesional en el extranjero?

Es un desafío grande. Será mi primera experiencia a tiempo completo fuera del Perú. Es muy grande el proyecto para el que llego, el cual tiene como objetivo el Centenario del Bolívar. Hace algunos meses Marcelo Claure, dueño del equipo, me contó las ideas que tenía y considero que son muy ambiciosas para un equipo sudamericano. Me ha convocado para ver la parte de desarrollo del proyecto del Centenario, donde se tiene una parte institucional, que incluye ser sostenible al club a mediano plazo, otra parte de infraestructura y también involucra el desarrollo de talento en la institución.

Nuestro país no se caracteriza por exportar gestores deportivos: ¿qué responsabilidad tienes ante ello?

Me llevo la responsabilidad de demostrar que hay buenos gestores en el Perú. Actualmente hay mucha gente joven que se está formando, que tiene mucha ambición y ganas de prepararse. Desde que yo empecé el año 2004, como gerente deportivo de Sporting Cristal, todo ha cambiado mucho. Principalmente la exposición y la importancia del puesto dentro de los clubes. Es momento de que los clubes cambien su visión y que empiecen a poner gente especializada en la gestión de las instituciones. No porque los dirigentes actuales no tengan capacidades, sino porque normalmente trabajan en otro rubro y ocupan su tiempo libre en el fútbol.

Aunque también está el caso de los dirigentes que no tienen preparación y han desarrollado su propio equipo de fútbol. Creo que se podría empezar a confiar más en los gestores deportivos para empezar a desarrollar más planes a mediano plazo. En el fútbol peruano lo normal es armar planteles para ese año y desarmarlos en diciembre.

¿Es cierto que tu llegada al Bolívar se da por una recomendación del City Group Football?

Se dio de un modo casual. Yo empecé a conocer gente del City Group a través de Germán Brunati, quien era el gerente general del Torque de Uruguay, club que pertenece a este grupo. Él vino hace algunos años a Perú para conocer lo que habíamos hecho con Sporting Cristal. Después mantuvimos el contacto y me recomendó al City Group Football. Incluso tuve entrevistas con ellos. Entonces, después por temas de afinidad con Marcelo Claure (accionista del Inter de Miami), ya que comparten equipos en la MLS, él les contó el proyecto que tenía para el Centenario de Bolívar y pidió algunas referencias de gestores que pudieran ayudarlo. Así fue como mi nombre llegó a la mesa de Marcelo. Para mí es un orgullo que este grupo tan grande me haya recomendado.

Llegas a un club que es dirigido por Claudio Vivas, un viejo conocido tuyo…

Ha sido una coincidencia bonita encontrar a un gran amigo en el Bolívar. La verdad es un profesional que tiene un nivel de metodología y trabajo muy moderno, por eso es que tiene constantemente retos importantes. Ya pude hablar con él y está muy contento con mi llegada. La idea ahora, mientras me acomodo en el club, será tratar de ayudarlo para que tenga las herramientas y pueda encarar esta parte que queda del año, donde restan cuatro partidos en la Libertadores para intentar acceder a la siguiente fase. Además, también falta afrontar 14 partidos del torneo boliviano, donde Bolívar tiene que luchar por el título como tiene que hacerlo todos los años.

¿Qué opinas que Bolívar cambió en los últimos años constantemente de gerente?

Ese es uno de los temas que complica a una institución para crecer. Si a nosotros como peruanos nos molesta que cuando se cambia un gobierno, todo empiece de cero, y siga sin haber políticas claras de país, lo mismo pasa en cualquier institución cuando cambias a cada rato a los gerentes o la parte administrativa. Hay que tener un modelo de gestión con la gente adecuada.

¿Cuál es tu principal motivación: gestionar un club en Europa o ayudar en la selección, formando parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)?

Bueno, en la selección está el mejor que es Juan Carlos Oblitas. Ojalá que le sobren energías y siga muchos años más. Yo siempre voy a estar presto para ayudar donde me necesiten, ya sea en la selección y otro lugar. Mi sueño ahora es llegar a Bolivia y poder cumplir los objetivos con Bolívar, los cuales son crecer como institución y pelear en los torneos internacionales.

¿Qué tan cierto es que el grupo City tendría a Bolívar como una posibilidad para la cartera de sus clubes?

No, no tengo conocimiento de eso.

Estuviste en épocas buenas de Sporting Cristal, donde se ganaba títulos y se armaban buenos planteles: ¿crees que se perdió identidad con la venta del club y la salida de la cervecería?

Creo que no, si se mantienen los valores que tiene históricamente el club. Yo, gracias a Dios pude alternar con grandes dirigentes, y también el legado de la familia Bentín. Se tiene que cuidar la estructura del club que tuvo desde su fundación. Es valioso que gente como Innova haya puesto dinero en Cristal; Dios quiera salga bien y tengan claro cómo hacerlo para que Cristal no se vea afectado. El club tiene recursos en el área formativa como para echar mano. Lo importante es que tengan al hincha al tanto y se sepa cuáles son sus pensamientos con el futuro del club.

¿Crees que hay hermetismo con lo que se hace en Cristal?

No tienen por qué contar los planes, ellos son los dueños. Pero de alguna manera alguien tiene que salir a comentar la línea de lo que tienen pensado con Cristal. Desde ya sabemos que es desarrollar talento y generar ventas. Eso es obvio. Pero el hincha común necesita saber.

¿Se podrá ver a algún peruano con la camiseta del Bolívar en el futuro?

Siempre voy a estar atento a mi fútbol peruano, y cuando vea a alguien que destaque, obviamente, acercaré el nombre al departamento que vea el tema de contratación de jugadores. La liga más afín a Bolivia, de hecho, es la peruana. La adaptación del jugador peruano sería casi inmediata. ­

