Emelec comenzó a escalar posiciones en la Liga Pro y se perfila a salir del mal momento, reflejo de los malos resultados a inicios de temporada. El cuadro ‘Eléctrico’ se reforzó y uno de los elegidos fue Christian Cueva. El volante peruano dejó Cienciano para volver a enrumbar su carrera a nivel internacional, fue así que ‘encajó’ en el equipo, convirtiéndose en titular indiscutible. A falta de definir quién será el nuevo DT -en reemplazo de Jorge Célico-, ‘Aladino’ resaltó los últimos resultados, pero también advirtió que el camino es largo para seguir peleando.

“Ha sido importante ganar, la verdad que es un momento duro, sabemos en la posición que estamos y no era bastante buena para nosotros. Estamos en casa con nuestra gente, Emelec es un equipo grande, así que pienso que somos justos ganadores y ahora a recuperarnos, corregir. Sirvió el empuje de la hinchada y agradecido con ellos, cada partido para nosotros es una final y lo tomamos así”, declaró en conferencia de prensa.

Cuando Cueva tuvo el primer contacto con la hinchada de Emelec, no defraudó. Su debut fue el pasado 21 de junio ante Delfín, con un estadio George Capwell abarrotado que aplaudió su accionar. Desde aquel momento, se convirtió en titular y el eje de juego para el equipo.

Christian Cueva lleva seis partidos disputados con Emelec y anotó un gol y una asistencia. (Foto: Emelec SC / Facebook)

A pesar de tener a la hinchada de su lado, Christian también se mostró consciente que los errores cometidos costaron partidos. Sin embargo, encuentran recuperando su nivel a base de esfuerzo: “Esto es un trabajo en equipo, día a día venimos trabajando en todo sentido, ofensivo, defensivo, balones parados, nosotros venimos haciendo las cosas bien”.

A su vez, agregó: “Repito que la situación no es del todo cómoda, hoy dimos un buen paso y hay que mantenerlo, aunque sabemos que no es fácil jugar en Emelec, con la historia y presión que tiene. Estamos haciendo lo posible de sacar este momento que, realmente, el club no lo merece. Hoy se sumó, estamos en otra posición pero no hay que dormirse”.

En lo que respecta al partido ante Mushuc Runa, Christian Cueva fue titular y disputó los 90 minutos. El volante peruano no participó de la acción del gol, pero acumuló su sexto partido con la institución. Desde su llegada, cuenta con un gol (ante Universidad Católica de penal) y una asistencia (contra Vinotinto FC) en la Liga Pro.

Christian Cueva. (Foto: Emelec)

¿Por qué se ausentó en los entrenamientos?

A inicios de semana, Christian Cueva fue noticia por no presentarse a los entrenamientos. Desde Ecuador se habló sobre lesión o posible salida por el momento de Emelec; sin embargo, el volante aclaró las dudas de su no presencia hace algunos días. Además, destacó la importante de esta nueva experiencia internacional.

“Solamente una molestia, tuve una molestia, nada más. Pero bien, ya estamos entrenando con normalidad y con precaución. Y ahora seguir, nada más seguir, porque viene un partido muy importante y decisivo”, declaró en su salida al predio deportivo.

Más allá de los problemas en el área administrativa del club, también tienen problemas en lo futbolístico. Con resultados que no han convencido de todo al hincha y que, mucho menos, han ayudado a resurgir de la parte baja de la tabla. Cueva confesó lo que necesitan para poder salir del mal momento.

“Jugar en un equipo muy grande, importante, lógicamente hay responsabilidades que tenemos que asumir, y yo creo que todos los jugadores lo estamos haciendo. Es lo que nos toca. Ahora nos tenemos que hacer fuertes, nada más, y pienso que es eso. Yo creo que acá hay un grupo de compañeros, de jugadores muy sanos. Jugadores con mucha experiencia, que siempre está atrás de todos nosotros para poder mejorar”, agregó.

Christian Cueva habló en su retorno a los entrenamientos con Emelec asegurando su permanencia en Ecuador. (Video: KCH FM)

