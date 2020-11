En las últimas horas, en Google el jugador peruano más buscado fue Christian Cueva. ¿El motivo? Yeni Malatyaspor anunció la separación del volante del primer equipo, por indisciplina, a través de un pedido expreso del DT Hamza Hamzaoglu. Pese a ese escenario, el presidente del club turco, Adil Gebrek, respaldó al ’10′.

“Cueva pertenece al equipo, es una decisión del entrenador y que él la tiene que aceptar y seguir. Estamos muy felices con el trabajo que está haciendo Christian”, aseguró el directivo en entrevista con +Deportes de ATV+.

Gebrek, a su vez, destacó el profesionalismo que ha mostrado Cueva desde su llegada. “Es un jugador muy profesional, llega siempre a tiempo a los entrenamientos, con todos los viajes que tiene con la selección. Está buscando entrenarse también por su cuenta para estar siempre al 100%”, comentó.

El presidente de Yeni Malatyaspor dejó en claro que la medida no es definitiva y confesó que espera una pronta solución. “Esto no es algo definitivo, es algo temporal. No sabemos lo que pasará mañana, pero el club siempre tratará de respetar a sus jugadores y su patrimonio. Esperemos que se pueda solucionar pronto”, sentenció.

El comunicado sobre Christian Cueva se emitió el reciente martes, algunos días después de que el mediocampista de la blanquirroja se una al Yeni Malatyaspor tras los partidos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.

En el club turco, Cueva participó en ocho encuentros de la liga local, siete de ellos como titular (aún no ha podido marcar gol).

