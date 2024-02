Rompió su silencio. Hace unos días, se anunció la separación de Christian Cueva de su entonces esposa, Pamela López, luego de que esta última indicara que el mediocampista nacional no respetó la relación que tenían, lo que ocasionó que decida ponerle punto final al vínculo sentimental que los unía. En medio de este escenario, ‘Aladino’ utilizó sus redes sociales para sentar su postura sobre el tema.

“Durante los últimos días han sido expuestos públicamente actos de mi parte que no me enorgullecen y a los que considero el error más grande de mi vida. Respecto a ellos, quiero decir, públicamente, perdón a mi esposa, Pamela López y a mis hijos”, arranca la misiva que del jugador, el cual fue publicado en una historia de Instagram.

Asimismo, señaló que “no reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor”.

El jugador de la Selección Peruana también dejó claro que será la última vez que se pronuncie del tema. “No hablaré más públicamente de este asunto y solamente intentaré proteger a mi familia de este daño que me tiene como protagonista y del que, como es imposible volver al pasado para no cometerlo, solo me queda intentar aliviar a la interna del grupo familiar que conformamos”, indicó.

Comunicado de Christian Cueva. (Foto: Instagram)

Finalmente, admitió que “estoy buscando y consiguiendo ayuda especializada. Estoy arrepentido y quiero enmendarme. Mientras tanto, estoy a la vez recorriendo el camino que debo andar, para volver a ser quien puedo ser: alguien mejor de quien fui”. Cabe destacar que el jugador firmó la carta indicando que se encuentra en la ciudad de Barcelona, España.

Cabe señalar que la aún esposa del volante, Pamela López, dio a conocer la separación de ambos a través de un comunicado, el cual publicó en su cuenta de Instagram el pasado 1 de febrero. “Tome la decisión de terminar mi relación sentimental de más de 12 años con el señor Christian Cueva Bravo. A partir de hoy me desvinculo totalmente de los acontecimientos que en adelante puedan suscitar con él. Pido respeto y empatía conmigo y mis menores hijos. Gracias. Dios los bendiga”, se lee.

Cueva será operado de la rodilla

La recomendación que le hizo el área médica de la Selección Peruana a Christian Cueva es que logre operarse con un doctor especialista en lesiones de rodilla, por lo que fue llevado al doctor español Ramón Cugat, quien ha operado a grandes jugadores como Luis Suárez, Jefferson Farfán, entre otros. Una vez operado, el jugador deberá de esperar entre 30 a 60 días para que tenga el alta médica, posteriormente deberá de viajar rumbo a Arabia Saudita para realizar la recuperación en su club, el Al Fateh.

Por su parte, el técnico de la blanquirroja, Jorge Fossati, se refirió al presente deportivo del jugador y su lesión en la rodilla. “¿En qué cambia (la situación de Cueva), hasta que no se le opere? A mí, no me cambia nada que juegue una ‘pichanga’ o que esté en la playa. Ojalá y el problema fuera eso porque yo estaría feliz. Lo que pasa es que los médicos me dicen que hoy tiene que ser operado sí o sí y que no hay otra solución”, sostuvo el DT en diálogo con los medios de prensa.





