Minutos de agonía. Werder Bremen necesitaba ganar el partido ante hoy frente Heidenheim para salvarse de la baja y continuar disputando la Bundesliga. Pero también hoy fue el último partido de Claudio Pizarro como profesional, por lo que muchos hinchas peruanos esperaron hasta el final su aparición en el campo.

Si bien esto no se dio, pues el objetivo era salvar la categoría y no tener un duelo de homenaje, no dejó de ser un duelo emocionante y con altas cargas de tensión, las cuales se vivió también en el banquillo de suplentes. Allí, donde Claudio aguardó cada jugada de sus compañeros y vivió minuto a minuto el gol de la salvación.

Con los ojos puestos en el campo y sin aguardar en su asiento, el ‘Bombardero de los Andes’ solo quería ver a su equipo salir victorioso. Aunque el primer tiempo Werder Bremen tuvo la ventaja, el complemento fue más complicado con el gol del empate de Heidenheim a los 85 minutos.

Claudio no estaba quieto y se movía a lo largo todo el banquillo. El gol a los 94 minutos hizo estallar a todo el equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, pues podría significar una victoria al último segundo. No obstante, el duelo se extendió 240 segundo más, tiempo suficiente para que, por penal, el compromiso concluyera en empate.

Pese al 2-2, Werder Bremen salvó la categoría y la próxima temporada se mantendrá en la Bundesliga. Eso sí, uno de los grandes ausentes para el nuevo año será Claudio Pizarro. Los protocolos de seguridad, que implican que no haya público en los estadios, no permitió que se tuviera el escenario adecuado para la despedida de un grande, por lo que habrá que esperar el verdadero homenaje para el ‘Bombardero de los Andes’.

VIDEO RECOMEDADO

Sporting Cristal: Patricio Álvarez se prepara para el reinicio de la Liga 1. (Video: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR