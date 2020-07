Jorge Luis Pinto es uno de los entrenadores más recordados por los hinchas de Alianza Lima. El colombiano guió al club victoriano al título en 1997, luego de casi dos décadas de no conseguirlo. De hecho, más allá del tiempo transcurrido, el afecto se mantiene de uno y otro lado.

Para muestra, un emotivo momento que protagonizó Jorge Luis Pinto, cuando recordó el día que un hincha le entregó la camiseta de Alianza Lima, luego del triunfo sobre Grecia, en penales, en octavos de final del Mundial Brasil 2014. Por aquel entonces, el estratega era seleccionador de Costa Rica.

Jorge Luis Pinto llegó hasta las lágrimas cuando habló de Alianza Lima. (Video: Instagram)

“Esa foto cuando estoy con la camiseta es un hincha de Alianza que aparece apenas termina el partido ante Grecia en el Mundial. Está en el borde de la tribuna. Yo paso y me dice ‘Jorge Luis’. Era tal vez un amigo, no lo puedo recordar. Y me tira la camiseta. Yo la levanto y me dice ‘bésela’. Fue muy impactante. Fue un momento de esos que aparecen. Un extraño gesto de un hombre que aparece aquí preciso y me tira la camiseta de Alianza. Fue un lindo instante de mi vida”, reveló Jorge Luis Pinto, entre lágrimas, en entrevista vía Instagram con el periodista Alex Ramírez.

De su paso por Alianza Lima, Pinto contó: “Fue un proceso extraordinario, un proceso difícil, muy duro. Era un equipo atrevido, de esos equipos calientes, pero el mejor equipo del Perú, el mejor equipo en afición, el mejor equipo. Pero llevaban 19 años sin ser campeón. Felizmente, ese año hicimos una campaña fuera de serie. Ganamos el primer torneo y ganamos el segundo. No hubo final ni hubo nada. Fue una campaña buenísima en promedio de puntos, con un éxito total y con un desborde que no he visto nunca en mi vida en un país y de unos hinchas, como esa vez con Alianza”.

Jorge Luis Pinto, hace unos días, fue confirmado como nuevo entrenador de Emiratos Árabes Unidos.

