Después de más de tres meses de estar lejos de las canchas, los jugadores de Universitario de Deportes ya se encuentran entrenando en grupo y esta mañana completaron su sexto día de trabajo en el Club Árabe Palestino, bajo la atenta dirección técnica de Juan Pajuelo, ya que Ángel Comizzo aún debe cumplir con el tiempo de cuarentena obligatoria que establece el Estado Peruano.

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes compartió una serie de fotografías de lo que fue el sexto día de trabajo de los futbolistas cremas. Puedes ver las imágenes en la galería que se encuentra en la parte superior de esta nota.

Cabe precisar que antes de iniciar los trabajos, esta mañana, los futbolistas, el cuerpo técnico y los demás trabajadores del club pasaron por pruebas moleculares de descarte de COVID-19 por segunda vez, cumpliendo con el protocolo que el club presentó ante la Federación Peruana de Fútbol.

Aldo Corzo sobre Campo Mar: “Estamos incómodos, porque lo que más queremos es entrenar en nuestra casa”

Universitario de Deportes volvió a los entrenamientos, pero no en Campo Mar. Ello no solo ha cambiado la rutina de los jugadores, sino su percepción de los espacios, tal y como lo manifestó Aldo Corzo, ya que de momento el plantel realiza sus trabajos prácticos en las instalaciones del Club Árabe Palestino.

El lateral derecho manifestó en una entrevista para el canal de Youtube del club la importancia que tiene Campo Mar para el equipo. Asimismo, aprovechó para contar sobre la vuelta a las prácticas y lo que más extrañó el equipo en los más de 100 días de confinamiento.

“Estamos incómodos, porque lo que más queremos es entrenar en nuestra casa. Es importante que los entrenamientos sean en Campo Mar, porque tenemos para concentrar, está nuestro gimnasio, nuestro tópico y con todas las facilidades para trabajar. Este no es el caso, estamos cómodos porque hay buenos ambientes, pero no estamos en casa. Son disposiciones que no nos dejan y ojalá que los encargados suelten eso para poder practicar allá”, sostuvo.

