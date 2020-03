“Hasta ir al supermercado es riesgoso”, cuenta Bernardo Cuesta desde su nuevo hogar en Tailandia, país al que llegó a finales del 2019 para vestir una nueva camiseta. El goleador y recordado delantero de Melgar cumple al pie de la letra con las recomendaciones sanitarias para evitar el coronavirus, pues más allá de su profesión futbolística, primero está su familia.

"En casa tratamos de cumplir con las recomendaciones que han dado, como cumplir con ciertas medidas de higiene o evitar estar en lugares cerrados, pero a veces es complicado, porque tienes una rutina de vida con tu familia. Ahora hasta ir al supermercado es riesgoso, porque no sabes quién puede tener este virus”, sostuvo con cierto pesar.

Fútbol suspendido

Pero la enfermedad no solo está afectando la vida cotidiana de todos los que radican en Asia, sino también su fútbol. En Tailandia, la liga profesional ha sido suspendida desde la cuarta fecha, debido a la rápida propagación del virus en todo el territorio. Su cercanía a China, así como el constante intercambio de viajes comerciales hacia allá hizo a este país un foco rápido de contagio.

“Nos han dicho que la liga se suspende hasta la mitad de abril o a fines de mes de marzo, dependiendo de lo que decidan los organizadores. Aquí estamos más cerca de donde partió la enfermedad. Llegó mucho antes y por eso lo vivimos por adelantado”, narró Cuesta para Depor.

El delantero de Buriram United también comentó que a finales de enero tuvo que viajar con su equipo a China, para un partido. Si bien se tomaron las medidas de seguridad pertinentes, el temor lo acompañó durante el trayecto.

Precaución, incluyendo en los camarines

En Tailandia se han diagnosticado a 70 personas con coronavirus, aunque ninguno de ellos relacionados al ámbito deportivo. Si bien esto mantiene la calma entre los jugadores de la liga tailandesa, incluyendo a Cuesta, eso no los hace bajar la guardia.

“En el ambiente futbolístico no hay casos, pero igual estamos atentos a que no le toque a nadie, porque se expande rápidamente y cualquier compañero que lo puede tener, en un plantel es imposible no imaginar lo que puede ocurrir", concluyó el atacante.

Recientemente, FIFA emitió un comunicado suspendiendo las Eliminatorias asiáticas hacia el Mundial de Qatar 2022. El coronavirus, catalogado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud ha movilizado a las autoridades de todos los países para tomar medidas de prevención. Sin embargo, con el avance de la enfermedad, más eventos deportivos tendrán que ser suspendidos, a fin de resguardar la seguridad de todos.

Por Alan Mayta

