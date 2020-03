Una derrota para el olvido de Binacional. El ‘Poderoso del Sur’ perdió 8-0 ante River Plate en el Monumental de Buenos Aires . Reimond Manco entro a los 81 minutos del cotejo, cuando los de Juliaca ya no tenían como cambiar el resultado.

En declaraciones para GOLPERU, Reimond Manco se refirió a River Plate y la diferencia que hay entre ambos clubes. “Teniendo un fútbol como lo tiene River, tampoco vamos a mentirnos. River Plate debe estar en el top ten mundial. Están en otro nivel”, señaló Reimond Manco.

“Ganarle a los tres equipos de visita va a ser muy complicado. Tenemos que aprovechar nuestra localía para tratar de obtener el pase a la siguiente ronda”, agregó el volante peruano.

El volante de Binacional también habló del cambio de camiseta con Ignacio Fernández. “El que yo haya cambiado la camiseta no me da más o menos vergüenza. Eso no cambia en nada como uno se pueda sentir”, acotó Reimond Manco.

Binacional ya piensa en Alianza

Binacional buscará la victoria en Matute el domingo. El ‘Poderoso del Sur’ entiende la importancia de la Copa Libertadores, pero, los dirigidos por Flavio Torres ya piensan en Alianza y sumar tres puntos más.

Reimond Manco habló tras el 8-0 sufrido en Argentina | Video: Jesús Mestas