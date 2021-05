Cuando muchos pensaban que el regreso de Cristian Benavente a Royal Charleroi lo ayudaría a encontrar su mejor versión futbolística en el fútbol europeo, pasó todo lo contrario. Desde febrero, fecha en la que se anunció su fichaje, el futbolista peruano registró sus peores números a nivel de clubes. En su segundo ciclo por el club de las ‘Zebras’ firmó una temporada para el olvido. Por ello, su salida del equipo belga es casi un hecho.

Depor pudo conocer que el cuadro de las ‘Zebras’ no haría uso de la opción de compra por el futbolista peruano, quien todavía tiene un año más de vínculo con Pyramids de Egipto.

A pesar de que el contrato de Benavente contemplaba una clausula, la cual estipulaba que Charleroi tenía la prioridad para comprar el pase del jugador, el alto precio siempre fue un impedimento. Desde la firma del contrato ambas partes sabían que era imposible que la trasferencia se pueda dar.

Para conocer un poco más del rendimiento de Cristian Benavente en Charleroi, este medio se comunicó con el periodista belga Benjamin del portal Sudinfo.

“El objetivo del club fue llegar a los playoffs, sin embargo no se alcanzó. Asimismo, Christian no ayudó a alcanzar el objetivo del club. Es un poco complicado decir algo positivo sobre su rendimiento. No tuvo ninguna asistencia, ningún gol en los últimos encuentros pues estuvo lesionado la mitad de la temporada y no jugó los últimos partidos. La hinchada está decepcionada con el desempeño de Christian pues las expectativas eran altas tras su último paso por el club”, afirmó.

El ‘Chaval’ empezó la temporada 20-21 en las filas del Antwerp, donde incluso llegó a jugar la Europa League, teniendo presencia en todos los partidos de la fase de grupos. Sin embargo, el club cambió de entrenador y el jugador nacido en España optó por pegar la vuelta al Charleroi. Allí solo jugó cinco compromisos, siendo titular en tres oportunidades.





