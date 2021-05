Tiene una sonrisa de oreja a oreja apenas llega a La Videna para ponerse la ropa oficial de la ‘Sele’. Renzo Garcés volverá a vestir la Blanquirroja para los próximos partidos de las Eliminatorias a Qatar 2022. Si bien antes ha jugado con menores de la Selección Peruana, esta es su primera convocatoria para disputar compromisos oficiales con la mayor, hecho que ha llenado de orgullo al jugador y a su familia en los últimos días.

“Agradecido con Dios de poder estar acá. Es una experiencia muy bonita, se siente muy bien. Vengo con muchas ganas de disfrutar este momento, de poder aportar a la selección”, indicó el defensa de César Vallejo en diálogo con Movistar Deportes. Además, se refirió a la sorpresa que le causó su llamado al combinado nacional.

Si bien no desconfió de que la oportunidad llegaría, no pudo ocultar su sorpresa al ser llamado por Ricardo Gareca: “No me lo esperaba, no porque desconfiara de mis condiciones, solamente fue sorpresivo. Lo que sí sabía es que en algún momento se iba a dar. Como dije, el tiempo de Dios es perfecto, no ha sido antes o después, sino en el tiempo preciso”, agregó el zaguero central, al mando de ‘Chemo’ del Solar, con experiencia en la Selección.

Sobre el buen ambiente entre los compañeros, Garcés no dudó en afirmar que “es muy bueno. Me siento en confianza, hay un clima muy bueno y eso te da la seguridad y la tranquilidad de poder desenvolverte de la mejor manera dentro de la cancha”. Incluso, detalló que todos aquellos que se suman lo hicieron “sentirse como en casa”.

Un detalle en particular es que no es el único jugador de César Vallejo que fue convocado para las fechas 7 y 8 de las Clasificatorias. Ricardo Gareca también consideró a Christian Ramos, quien no solo le ha ayudado a Garcés a adaptarse rápido al ritmo de trabajo en Videna, sino que le permitió sentirse con más confianza.

“Ramos me recibió con mucha alegría. Como estamos en el mismo club, también es positivo para la institución, porque así tiene un abanico de jugadores en la selección mayor y en la Sub-20, lo que significa que se está trabajando bastante bien. Con la ‘Sombra’ tenemos muy buena relación y muy feliz él”, finalizó.





