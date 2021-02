Raúl Ruidíaz no ha tenido mucha suerte con la Selección Peruana. El delantero no logra anotar hasta el momento en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y las críticas caen sobre él cada vez que salta al campo. Esto no sucede en su club Seattle Sounders, donde es uno de los máximos goleadores.

A pesar de los comentarios en su contra, Raúl tiene el apoyo de sus compañeros, así lo hizo saber Miguel Trauco, lateral del equipo nacional, que tiene una gran amistad con él.

“Es uno de mis mejores amigos en el fútbol y tengo confianza de molestarlo. Cada vez que hace gol en la MLS, le digo que también anote en la selección. Tenemos buena amistad, es un ‘crack’, me da una pena que no le salgan las cosas. Uno, como amigo, lo sufre, pero sé que es fuerte de cabeza y lo podrá revertir”, explicó Trauco en conversación con GOLPERU.

El equipo peruano se encuentra penúltimo en las Eliminatorias al mundial luego de empatar tan solo un partido de los cuatro que disputó. “Dejamos escapar puntos valiosos, pero nos tocaron rivales muy fuertes. Bolivia será un rival complicado, tenemos que prepararnos bien para esto y verlo con positivismo. Sé que jugar en La Paz será difícil, ya me tocó estar y ya veremos cómo afrontaremos”, agregó el lateral.

Gianluca Lapadula apareció en la última fecha doble como nueva opción de ataque en el equipo de Ricardo Gareca. Miguel explicó cómo es la convivencia con el ítalo-peruano.

“Es un personaje, me tocó sentarme a su lado y nos parábamos riendo. Tiene buen sentido de humor, es carismático y eso es bueno porque suma. La gente piensa que le estamos haciendo la ‘camita’ y no sé de dónde saca eso la gente. Él se da cuenta del ambiente que tiene la selección. En su presentación bailó huayno o algo así. Está con todas las ganas de sumar”.

El club en el que milita Trauco, Saint Etienne, se encuentra en la zona baja de la Ligue 1 y el próximo partido ante el Nantes es vital de cara a su futuro en el torneo.

“Estamos en una etapa no muy buena, gracias a Dios conseguimos una victoria importante de visitante, eso es crucial para seguir en esta lucha. Ahora toca preparar el partido. Estamos en la zona baja, pero toca trabajar para mantenernos en Primera, que es nuestro objetivo”, declaró Trauco.





