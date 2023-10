En estos momentos de gran tensión, Depor tuvo la oportunidad de entrevistar al futbolista del Hapoel Kfar Shalem, cuyo pase pertenece al Hapoel Tel Aviv FC, una de las instituciones más destacadas del fútbol israelí. Hernández explicó que actualmente el fútbol, al igual que prácticamente todas las actividades en Israel, se encuentra paralizado. Además, debido a que está de servicio militar, ha tenido que cambiar su equipación de camisetas y shorts por el uniforme del ejército.

“Estamos aquí junto a mis hermanos del ejército, haciendo todo lo que está a nuestro alcance. En estos momentos, el fútbol en el país está suspendido, y yo estoy cumpliendo mi deber en el ejército, apoyando en lo que puedo. Tengo que estar con los soldados. Incluso algunos amigos del mundo del fútbol se han unido a las fuerzas armadas. Todos estamos unidos en estos momentos difíciles”, afirmó.

Pero, ¿cómo es que Sebastián Hernández se encuentra en el ejército de Israel? La razón detrás de esto es que en Israel, todos los ciudadanos mayores de 18 años están obligados a cumplir el servicio militar. En el caso de los hombres, la duración del servicio es de 2 años y medio. Dado que Sebastián tiene 20 años, todavía le queda medio año para completar su servicio, por lo que fue llamado a filas.

Es importante destacar que el cumplimiento del servicio militar en Israel no necesariamente limita la capacidad de llevar a cabo la vida diaria. En el caso de Sebastián, él tenía la oportunidad de continuar su carrera como futbolista, gracias a su preparación de alto nivel a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se encuentra capacitado para desempeñar tareas militares, como nos explicó él mismo.

“Actualmente, me dedico a la preparación de balas y armas en el área designada para mí. En ocasiones, también me asignan la responsabilidad de la seguridad en la entrada de una base”, compartió Sebastián.

Sebastián Hernández y la Selección Peruana

No es la primera vez que Sebastián defiende los colores de Israel, aunque en el pasado lo hizo únicamente en el ámbito deportivo. Llegó a formar parte de casi todas las categorías juveniles de la selección europea. Juega de lateral derecho o volante interior por derecha. Sin embargo, cuando se comenzaron a programar partidos amistosos oficiales, le informaron que debía obtener un pasaporte israelí, un documento que aún no había tramitado. Esto se debía a que él ya poseía el pasaporte peruano, y obtener el israelí requeriría renunciar al peruano algo a lo que no estaba dispuesto a realizar.

El motivo detrás de esta decisión es que Hernández sueña con representar a la Selección Peruana. Su talento no ha pasado desapercibido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y en 2021 establecieron el primer contacto. Se llevaron a cabo una serie de conversaciones, y él espera que estas puedan reanudarse en un futuro cercano.

