Que no te confunda su acento italiano, Alessandro Milesi es más peruano que la papa o el ‘Contigo Perú’. Pese a que tiene padres italianos y creció en los Estados Unidos, el solo hecho de nacer en nuestro país, un 21 de diciembre de 1999, bastó para que sea un eterno enamorado del Perú. Y eso lo motivó a defender a la blanquirroja con su pasión: el fútbol. Ese sentimiento creció aún más, cuando en 2014 consiguió quizá, hasta ahora, el mayor logro de su corta carrera futbolística: ganar la medalla de oro con la Sub 15, en los Juegos de la Juventud de Nanjing, Corea del Sur. Hoy, con 20 años, Alessandro es consciente que tiene carrera para largo y mantiene vivo su sueño: debutar en la selección mayor.

Puede jugar de volante central o zaguero, con perfil zurdo, y su principal característica es no dar una pelota por perdida. Mide 1.85 metros, por lo que su juego aéreo también es uno de sus fuertes. Es hincha de la Roma, pero le encanta la camiseta de Alianza Lima. Yoshimar Yotún, a quien enfrentó cuando la Sub 20 viajó a Rusia para ser sparring de la selección, es uno de sus máximos ídolos. Depor se contactó con Milesi, quien por ahora vive en Estados Unidos, y nos contó detalles de su actualidad.

¿Cómo se da la relación entre Alessandro Milesi y la Selección Peruana?

Yo estoy con la selección desde la Sub 15, que ganó el oro en los Juegos de la Juventud de Nanjing (2014). Ese fue un equipo de chicos que tenían mucho nivel.

¿Ahí empezó la buena relación con el ‘profe’ Ahmed y tu post llamado a la Selección Sub 20 que jugó el último Sudamericano?

Daniel Ahmed fue uno de los entrenadores que más me ha apoyado en mi carrera, él es el que más creyó en mí. Lamentablemente en el Sub20, de Chile, no nos fue bien. Por mi parte hubo un factor que me complicó el Sudamericano: tuve una infección al estómago y no pude jugar ni un solo minuto. Ni siquiera me pude entrenar.

¿Mantienes comunicación con algunos de tus compañeros de anteriores selecciones?

Sí, de vez en cuando hablo con Fernando Pacheco o Gerald Távara. Sé que cuando nos volvamos a ver nos vamos a tratar como una familia, porque yo crecí con ellos. Prácticamente fueron mis primeros amigos peruanos. Les tengo mucho cariño a mis compañeros de la categoría 1999, la de los Juegos de la Juventud del 2014, así como de la Sub 20.

Cuéntanos un poco de tu carrera, tu último equipo fue el Sicula Leonzio, de la Tercera división de Italia…

Básicamente en Italia no la pasé muy bien. Estuve a préstamo en Sicula Leonzio, de la Serie C. Brescia, el equipo donde me formé, ascendió a la Serie A, pero no nos renovaron los contratos a los jugadores de mi edad. Ahora estoy buscando equipo, pero no me voy a rendir, no voy a bajar los brazos. Seguiré luchando.

Me imagino que, a tus 20 años, estás algo desesperado por volver a jugar en algún equipo…

Sí, es cierto. Espero que las opciones que pueda tener sean interesantes. Ahora la cuarentena también me ayuda un poquito, porque tengo más tiempo para decidir la mejor alternativa o empezar a hablar con clubes.

¿El objetivo es mantenerse en Italia? o ¿Buscas alguna liga en especial?

Yo salí de Italia hace un año y medio. Estuve jugando en el Miami FC, un equipo de la segunda liga más importante de los Estados Unidos, luego de la MLS. Después de seis meses ahí decidí no renovar. Ahora vivo aquí (Estados Unidos), pero me gustaría buscar una liga de afuera.

¿Ya existen algunas propuestas?

Aún no me llega una oficial, pero estamos trabajando en eso. Es un poco difícil. A algunos jugadores les arranca la carrera un poquito más fácil. Yo por ahora no he tenido la suerte, pero eso no significa que me tengo que apagar.

¿También integraste una selección de menores de Estados Unidos?

Sí, formé parte de un equipo Sub18. Mis padres son italianos, pero yo nací en Perú. Y crecí en los Estados Unidos. Tengo las tres nacionalidades.

Por lo que averiguamos, te caracterizas por ser un central recio…

En los últimos meses estoy jugando más de volante central, pero también puedo desempeñarme como zaguero y lateral izquierdo.

Me comentabas sobre la importancia de Ahmed en tu carrera. Ahora el ‘profe’ tiene un cargo vinculado con la promoción de talentos en Alianza, ¿has tenido contacto con él?

La verdad no estaba informado sobre la actualidad del ‘profe’. Y sí me encantaría jugar en Perú, pero es un mercado que no conozco muy bien. Entonces quizá le voy a mandar un mensaje porque es un técnico que me ayudó mucho a ver el fútbol. Me sorprende esto, que bien por él.

¿Hay algún equipo peruano que te robe el corazón?

Soy de la Roma. Pero de vez en cuando miro fútbol peruano y la camiseta que más me llama la atención es la de Alianza. Más que la 'U'.

A tus 20 años, ¿te entusiasma vestir la bicolor en un futuro no tan lejano?

Claro que sí. Pero soy consciente que eso podría pasar en el futuro, cuando esté compitiendo en un alto nivel. Ahí recién podré pensar en la selección mayor. Yo primero tengo que llegar a ese nivel.

Estuviste en Rusia como sparring de la selección, junto a tus compañeros de la Sub 20, ¿qué tal fue esa experiencia?

Grandiosa. Fui a Rusia como sparring y vi bastante cerca cómo trabaja el ‘profe’ Ricardo Gareca y su grupo. Sería de verdad un sueño defender al Perú.

¿Quién es tu ídolo en la selección?

Uno que quizá no llama mucho la atención, pero para mí es un volante de altísimo nivel, es Yoshimar Yotún. Es un jugador que da mucha salida al equipo, da mucho ritmo, es el que mueve la pelota y al equipo.

¿Problemas a la hora de enfrentar a Guerrero o Farfán?

Son unos ‘monstruos’, obvio. Jugué de central y tuve la mala suerte de enfrentarme a ellos, que hacían uno o dos goles cada 20 minutos en cada práctica (risas). Igual, era lo máximo estar ahí y aprender de cada movimiento que hacían, cada recurso que tenían para zafar de la marca.

A la hora de chocar con ellos, ¿arrugabas?

No, para nada. Eso es lo primero que tiene que hacer un central. Si tienes que chocar, tienes que chocar. Ese es mi estilo de juego.