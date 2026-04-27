Erick Noriega fue noticia durante la semana pasada, a raíz de los rumores que lo vincularon con el Sporting de Lisboa, club que lo viene siguiendo atentamente a raíz de su buen rendimiento en Gremio de Porto Alegre. Si bien tiene contrato con el cuadro brasileño hasta diciembre del 2028, se sabe que con este nivel en cualquier momento podría dar el salto a Europa.

Desde Brasil apuntan que Noriega está a gusto en Gremio y por ahora no hay un acercamiento formal para llevárselo a Portugal. No obstante, el mercado de pases es muy cambiante y esto podría aclararse con el correr de los meses. Por ahora, el propio futbolista dejó en claro que está totalmente enfocado en el ‘Tricolor’.

Luego del último triunfo por 1-0 sobre Coritiba, donde Noriega jugó todo el segundo tiempo tras ingresar por Leonel Pérez, el exjugador de Alianza Lima compareció ante los medios de comunicación y dio mayores detalles sobre su futuro. En primera instancia, afirmó que Guillermo Zariquiey, su representante, se apresuró al hablar de una chance de llegar al Viejo Continente.

“Mi representante se entusiasmó un poco al hablar sobre Europa, ya hablé con él sobre eso. Mi cabeza está totalmente en el Grêmio. Trabajé mucho para vestir la camiseta de un club gigante como este y soy muy feliz aquí”, sostuvo en un primer momento, en diálogo con la prensa en zona mixta.

En esa misma línea, se mostró agradecido por el respaldo que le ha dado la hinchada de Gremio desde que llegó, reafirmando que hasta ahora no hubo un ofrecimiento real para comprar su pase. “Desde que llegué, la hinchada siempre me ha apoyado bastante. Sobre especulaciones del exterior, hasta ahora no ha llegado nada para mí”, añadió.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta diciembre del 2028. (Foto: Getty Images)

Hay que precisar que el Sporting de Lisboa, club que por estos días alberga al peruano Víctor Guzmán en sus divisiones juveniles, no es el único que está tras los pasos de Erick Noriega. Hace unas semanas se hizo formal que el ‘Tricolor’ rechazó una oferta del Atlanta United por el ‘Samurái’. Sin embargo, el monto que ofreció el equipo de la MLS no satisfizo las pretensiones del conjunto de Porto Alegre.

El club estadunidense puso sobre la mesa 3.5 millones de dólares, no obstante, Gremio ha tasado a Noriega en 8.5 millones de dólares. En ese sentido, lo que ofrece Atlanta United sigue estando muy por debajo de las pretensiones económicas del actual club de Erick. Eso sí, nada está cerrado y todo podría cambiar con el correr de los meses.

Si finalmente un equipo se anima en ir con todo por el ‘Samurái’, la cifra que ofrezca deberá estar cercana a los 8.5 millones de dólares que exige Gremio. Un detalle que hay que tomar en cuenta es que Alianza Lima, su exequipo, conservó el 20% de su pase, por lo que una importante suma de dinero llegaría a La Victoria si se concreta alguna venta. Veremos qué sucede en lo que resta del año.

Alianza Lima conservó el 20% del pase de Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 1-0 a Coritiba por el Brasileirao, Gremio volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Palestino, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 29 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, no te preocupes, pues podrás seguir los pormenores del desempeño de Erick Noriega en la web de Depor.