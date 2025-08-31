Erick Noriega en una espectacular jugada para frenar el gol en el Gremio vs Flamengo. (Video: PREMIERE BR)
Erick Noriega en una espectacular jugada para frenar el gol en el Gremio vs Flamengo. (Video: PREMIERE BR)

De grandioso rendimiento, se viene llevando grandes halagos de parte de los periodistas brasileños en el partido que viene teniendo con frente a Flamengo, y no es por gusto pues en diversas ocasiones ha sido el principal responsable de que su arco se mantenga en cero. Sin dudarlo, la actuación que más lo ha hecho resaltar es la de una espectacular salvada justo en la línea de su portería, ante la ausencia de su portero el peruano tuvo que sacar un disparo de espalda para sacar el balón del área de su equipo. En el entretiempo comentó: “Fluminense es un equipo con jugadores rápidos, pero a nosotros nos está saliendo lo que hemos trabajado durante la semana, falta un tiempo y no podemos confiarnos”, al ser elegido como la figura de los primeros 45 minutos. El partido, finalmente, acabó 1-1.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS