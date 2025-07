Emelec continúa sin dar con la tecla para encontrar la estabilidad que tanto necesitan y la reciente derrota ante Liga de Quito volvió a evidenciar las carencias del equipo, las mismas que lo han colocado en zona de descanso y por ahora hay pocos argumentos para creer que eso va a cambiar en el corto plazo. En ese sentido, según informan desde Ecuador, la dirigencia ya está tras los pasos de un nuevo entrenador y el elegido sería un viejo conocido en el fútbol de dicho país: Fabián Bustos.

Esta noticia surge precisamente después de que Olimpia anunciase oficialmente la salida del cordobés por malos resultados, algo que ya se sabía desde algunos días. En ese sentido, debido al pasado exitoso que tuvo en Ecuador, con tres títulos de la LigaPro (dos con Delfín y uno con Barcelona SC), los directivos del ‘Bombillo’ estarían convencidos de que él cuenta con las credenciales para sacarlos de este mal momento.

Así pues, según informó María José Gavilanesa, panelista de Fútbol Diversión, desde Paraguay tomaron conocimiento del primer acercamiento entre Emelec y Fabián Bustos. Si bien solo fue eso y no hay una propuesta formal sobre la mesa, las partes estarían interesadas en que esto prospere lo más pronto posible.

Fabián Bustos fue echado de Olimpia por malos resultados. (Foto: Olimpia)

Además, según lo detallado por la periodista del programa de El Canal del Fútbol, esta información llega desde alguien cercano al exentrenador de Universitario de Deportes. De esta manera, solo es cuestión de tiempo para saber si finalmente el argentino llegará al equipo donde podría encontrarse con dos peruanos: Christian Cueva y Alfonso Barco.

Ojo, esta no es la única versión sobre la mesa. Y es que Arturo Magallanes, periodista de KCH Radio, sí hubo un contacto entre Bustos y Emelec, pero sin siquiera llegar al tema económica. “La información que manejo es que hubo contactos, pero ni siquiera se llegó al aspecto económico”, señaló en la última emisión de su programa.

Por si fuera poco, Magallanes aseguró que el director técnico de 56 años quiere tomarse un descanso después de su última experiencia en Paraguay, pero si le aparece una propuesta esta tendría que ser muy atractiva desde lo futbolístico. “Hoy Fabián quiere tomarse un descanso, y quiere evaluar proyectos deportivos a nivel internacional. Yo diría que hay que descartarlo”, aseveró.

Fabián Bustos ganó tres títulos nacionales en el fútbol ecuatoriano. (Foto: Getty Images)

Veremos qué sucede en las próximas horas y si finalmente esto se materializa o no. De momento, Christian Cueva y el resto de sus compañeros deberán enfocarse en su próxima duelo frente a Mushuc Runa SC. El ‘Bombillo’, con 22 puntos en 20 jornadas, marcha en la posición 14 de la tabla y continúa en zona de descenso, algo que esperan cambiar con la posible llegada de Fabián Bustos para cortar el interinato de Cristian Nasuti.

Un detalle no menor es que la salida de Nasuti no sería la única en darse alrededor de Emelec. El periodista Jorge Miguel Vargas, a través de su cuenta de X, informó que los gerentes deportivos Óscar Cortez y Miguel Falero serían removidos de sus cargos. Aunque esto no ha sido oficializado, recordemos que Falero fue clave para la llegada de Christian Cueva al conjunto guayaquileño.

Christian Cueva registra un gol con Emelec. (Foto: Emelec)

¿Cuándo volverá a jugar Emelec?

Luego de perder por 2-0 a manos de Liga de Quito, Emelec volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente a Mushuc Runa SC, en el compromiso correspondiente a la jornada 21 de la Primera Etapa de la LigaPro. Dicho duelo está pactado para el domingo 20 de julio desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio George Capwell.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Zapping Sports Ecuador para todo el territorio ecuatoriano, además de la alternativa en El Canal del Fútbol (ECDF). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas opciones para disfrutar del partido, recuerda que Depor te ofrecerá el información más actualizada y todos los detalles del rendimiento de Christian Cueva.

TE PUEDE INTERESAR