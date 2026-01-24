Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Kompany apostó por él! El complicado ingreso de Felipe Chávez en la derrota del Bayern
A pesar de que el Bayern Múnich estaba ganando por 1-0 gracias al tanto de Hiroki Itō a los 23′, la etapa complementaria fue muy distinta y poco a poco el Augsburgo empezó a ganar terreno hasta, sorpresivamente, conseguir una remontada impensada en esta jornada 19 de la Bundesliga 2025-26. Los goles de Arthur Chaves (75′) y Han-Noah Massengo (81′) fueron claves para esta gesta. Con la intención de cambiar el panorama y con el tiempo en contra, Vincent Kompany apostó por Felipe Chávez y lo mandó al campo a los 85′, ubicándolo como volante ancla. Pese a que la caída de su equipo no cambió, el mediocampista germano-peruano volvió a sumar minutos en la máxima división del fútbol alemán y confirma su importancia para el comando técnico –antes ya había jugando frente al Wolfsburgo-. ¡Que siga así!
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.