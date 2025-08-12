En su primera titularidad con el equipo principal del Bayern Múnich, Felipe Chávez no está desentonando y en pocos minutos comenzó a poner su talento sobre la mesa, como diciéndole a Vincent Kompany: “Aquí estoy yo, por si acaso”. Y es que a sus cortos 18 años, el volante germano-peruano juega con la solvencia de un consolidado y poco a poco sigue sumando puntos para entrar en la consideración del entrenador belga. Así pues, en el último amistoso de los bávaros previo al inicio oficial de la temporada 2025-26, fue clave en la consecución del 2-0 sobre Grasshopper de Suiza. ‘Pippo’ recibió en el centro del campo, levantó la cabeza y comenzó el contragolpe con un gran pase hacia la derecha para Lennart Karl, quien al hallar el espacio suficiente desbordó para luego asistir a Jonah Kusi-Asare. Los tres se conocen a la perfección por compartir en el día a día desde las inferiores del Bayern, algo que se vio reflejado en esta jugada.