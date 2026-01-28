Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Con Felipe Chávez a la espera: todos los peruanos que alguna vez jugaron la Champions League
Después de una pretemporada en donde fue tomado en cuenta por Vincent Kompany, en medio de una posible salida al no llegar a un acuerdo para su renovación, Felipe Chávez empezó a hacer los méritos para ser considerado habitualmente en las convocatorias del primer equipo del Bayern Múnich, donde ya suma dos partidos oficiales en la Bundesliga. Así pues, este miércoles podría dar un salto más en su corta carrera, ya que fue citado para el partido frente al PSV Eindhoven por la última jornada de la Fase de Liga de la Champions League. No son muchos los peruanos que tuvieron la posibilidad de jugar el torneo más importante de Europa, por lo que en esta galería repasaremos a todos aquellos que sí la jugaron. Entre los más recordados están Claudio Pizarro y Víctor Benítez, campeones con el Bayern y AC Milan, respectivamente.