Todos los peruanos que jugaron la Champions League. (Foto: Getty Images)
Todos los peruanos que jugaron la Champions League. (Foto: Getty Images)
depor

Todos los peruanos que jugaron la Champions League. (Foto: Getty Images)

  • Todos los peruanos que jugaron la Champions League. (Foto: Getty Images)
    1 / 23

    Todos los peruanos que jugaron la Champions League. (Foto: Getty Images)

  • Claudio Pizarro - Bayern Múnich y Werder Bremen. (Foto: Getty Images)
    2 / 23

    Claudio Pizarro - Bayern Múnich y Werder Bremen. (Foto: Getty Images)

  • Víctor Benítez - AC Milan. (Foto: AC Milan)
    3 / 23

    Víctor Benítez - AC Milan. (Foto: AC Milan)

  • Paolo Guerrero - Bayern Múnich y Hamburgo. (Foto: UEFA)
    4 / 23

    Paolo Guerrero - Bayern Múnich y Hamburgo. (Foto: UEFA)

  • Juan Manuel Vargas - Fiorentina. (Foto: Getty Images)
    5 / 23

    Juan Manuel Vargas - Fiorentina. (Foto: Getty Images)

  • Nolberto Solano - Newcastle United. (Foto: Getty Images)
    6 / 23

    Nolberto Solano - Newcastle United. (Foto: Getty Images)

  • Teófilo Cubillas - Porto. (Foto: Porto)
    7 / 23

    Teófilo Cubillas - Porto. (Foto: Porto)

  • Reimond Manco - PSV. (Foto: PSV)
    8 / 23

    Reimond Manco - PSV. (Foto: PSV)

  • Percy Olivares - Panathinaikos. (Foto: Getty Images)
    9 / 23

    Percy Olivares - Panathinaikos. (Foto: Getty Images)

  • Jefferson Farfán - PSV, Schalke 04 y Lokomotiv. (Foto: UEFA)
    10 / 23

    Jefferson Farfán - PSV, Schalke 04 y Lokomotiv. (Foto: UEFA)

  • Renato Tapia - Feyenoord. (Foto: UEFA)
    11 / 23

    Renato Tapia - Feyenoord. (Foto: UEFA)

  • André Carrillo - Sporting Lisboa y Benfica. (Foto: UEFA)
    12 / 23

    André Carrillo - Sporting Lisboa y Benfica. (Foto: UEFA)

  • Gustavo Dulanto - Sheriff Tiraspol. (Foto: UEFA)
    13 / 23

    Gustavo Dulanto - Sheriff Tiraspol. (Foto: UEFA)

  • Yoshimar Yotún - Malmo. (Foto: Malmo)
    14 / 23

    Yoshimar Yotún - Malmo. (Foto: Malmo)

  • Andrés Mendoza - Brujas de Bélgica. (Foto: Getty Images)
    15 / 23

    Andrés Mendoza - Brujas de Bélgica. (Foto: Getty Images)

  • Hernán Rengifo - Omonia Nicosia. (Foto: Agencias)
    16 / 23

    Hernán Rengifo - Omonia Nicosia. (Foto: Agencias)

  • Alberto Rodríguez - Sporting Braga. (Foto: Getty Images)
    17 / 23

    Alberto Rodríguez - Sporting Braga. (Foto: Getty Images)

  • Sergio Peña - Malmo. (Foto: Malmo)
    18 / 23

    Sergio Peña - Malmo. (Foto: Malmo)

  • Jean Deza - Zilina de Eslovaquia. (Foto: Zilina)
    19 / 23

    Jean Deza - Zilina de Eslovaquia. (Foto: Zilina)

  • Yordy Reyna - Red Bull Salzburg. (Foto: Red Bull Salzburg)
    20 / 23

    Yordy Reyna - Red Bull Salzburg. (Foto: Red Bull Salzburg)

  • Paolo Hurtado - Paços de Ferreira. (Foto: Paços de Ferreira)
    21 / 23

    Paolo Hurtado - Paços de Ferreira. (Foto: Paços de Ferreira)

  • Marcos López - Feyenoord y Copenhague. (Foto: Getty Images)
    22 / 23

    Marcos López - Feyenoord y Copenhague. (Foto: Getty Images)

  • Manuel Barreto - APOEL. (Foto: Sporting Cristal)
    23 / 23

    Manuel Barreto - APOEL. (Foto: Sporting Cristal)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

Después de una pretemporada en donde fue tomado en cuenta por Vincent Kompany, en medio de una posible salida al no llegar a un acuerdo para su renovación, empezó a hacer los méritos para ser considerado habitualmente en las convocatorias del primer equipo del , donde ya suma dos partidos oficiales en la Bundesliga. Así pues, este miércoles podría dar un salto más en su corta carrera, ya que fue citado para el partido frente al PSV Eindhoven por la última jornada de la Fase de Liga de la . No son muchos los peruanos que tuvieron la posibilidad de jugar el torneo más importante de Europa, por lo que en esta galería repasaremos a todos aquellos que sí la jugaron. Entre los más recordados están Claudio Pizarro y Víctor Benítez, campeones con el Bayern y AC Milan, respectivamente.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS