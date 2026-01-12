Los peruanos que jugaron en la Bundesliga. (Foto: Bayern Múnich / Getty Images)
depor

  • Los peruanos que jugaron en la Bundesliga. (Foto: Bayern Múnich / Getty Images)
  • Claudio Pizarro - 490 partidos. (Foto: Getty Images)
  • Jefferson Farfán - 170 partidos. (Foto: AFP)
  • Paolo Guerrero - 161 partidos. (Foto: Bundesliga)
  • Carlos Zambrano -137 partidos. (Foto: Eintracht Frankfurt)
  • Percy Olivares - 19 partidos. (Foto: Percy Olivares)
  • Julio Baylón - 13 partidos. (Foto: Bundesliga)
  • Roberto Silva - 6 partidos. (Foto: Bundesliga)
  • Augusto Palacios - 3 partidos. (Foto: Kickers Offenbach)
  • Luis Advíncula - 2 partidos. (Foto: Hoffenheim)
  • Carlos Ascues - 1 partido. (Foto: Wolfsburgo)
  • Felipe Chávez - 1 partido. (Foto: Getty Images)
El último fin de semana, durante la goleada por 8-1 del sobre el Wolfsburgo, hizo su debut oficial con el conjunto dirigido por Vincent Kompany y sumó sus primeros minutos en la Bundesliga, ingresando por Michael Olise a los 83′. Si bien ya venía teniendo rodaje en el primer equipo y era del agrado del entrenador belga, sus intervenciones solo habían sido en partidos amistosos. Así pues, con su estreno en la máxima categoría del fútbol alemán, ‘Pippo’ se unió a una selecta lista de peruanos que disputaron al menos un encuentro en el primer circuito de Alemania. es quien encabeza esta lista, habiendo jugado en el Werder Bremen, Bayern Múnich y Colonia.

