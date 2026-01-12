Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Felipe Chávez entra a una selecta lista: todos los peruanos que disputaron la Bundesliga [FOTOS]
Felipe Chávez se unió a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y una selecta lista de futbolistas peruanos que disputaron al menos un partido en la Bundesliga. ‘Pippo’ está dando la hora en el Bayern Múnich.
Los peruanos que jugaron en la Bundesliga. (Foto: Bayern Múnich / Getty Images)
El último fin de semana, durante la goleada por 8-1 del Bayern Múnich sobre el Wolfsburgo, Felipe Chávez hizo su debut oficial con el conjunto dirigido por Vincent Kompany y sumó sus primeros minutos en la Bundesliga, ingresando por Michael Olise a los 83′. Si bien ya venía teniendo rodaje en el primer equipo y era del agrado del entrenador belga, sus intervenciones solo habían sido en partidos amistosos. Así pues, con su estreno en la máxima categoría del fútbol alemán, ‘Pippo’ se unió a una selecta lista de peruanos que disputaron al menos un encuentro en el primer circuito de Alemania. Claudio Pizarro es quien encabeza esta lista, habiendo jugado en el Werder Bremen, Bayern Múnich y Colonia.