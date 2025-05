Dicen que todo esfuerzo tiene su recompensa y Felipe Chávez es un ejemplo de ello. La constancia y la disciplina son pilares de su corta carrera y lo demuestra cada vez que juega un partido con las divisiones menores del Bayer Múnich. Precisamente, ese desempeño lo ha llevado a abrir su primera gran puerta: la del equipo principal del actual campeón de la Bundesliga.

De acuerdo a Bild, el volante con raíces peruanas participó el jueves y viernes en los entrenamientos del primer equipo del poderoso Bayern Munich, como una nuestra de reconocimiento al gran rendimiento que ha mostrado en la Sub 19. Felipe Chávez, con 18 años, ha venido jugando en esa categoría y ha sido uno de los mejores en la última campaña de su equipo.

Felipe Chávez entrena con el primer equipo del Bayern Munich. (Foto: @FCBayernXtra)

Para el talentoso volante, compartir escenario con las principales figuras del Bayern Múnich, como Harry Kane, Leroy Sané, Kingsley Coman, entre otras estrellas, es un paso adelante en su carrera. Sabe que los dirigentes del club lo están observando y tiene que demostrar en el campo de juego lo que es capaz de hacer.

Más allá de que no haya sido convocado para el partido de este sábado ante Hoffenheim, por la última fecha de la Bundesliga, su presencia en el equipo principal puede significar un punto de quiebre para él, sobre todo en su deseo por firmar su primer contrato profesional con el conjunto ‘bávaro’.

Como se sabe, Chávez finaliza su vínculo con Bayern en junio próximo y hay varios equipos interesados en él. Según informó el diario alemán Bild anteriormente, clubes de la Bundesliga han preguntado por el volante y siguen de cerca su futuro. Eso sí, para el futbolista, la prioridad la tienen los `Bávaros’.

Primer gol de Felipe Chávez en el 4-2 del Bayern Munich vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga Sub-19. (Video: Sky Sports)

¿Debe ser convocado a la Selección Peruana?

Ante el eterno debate de que no tenemos recambio generacional en la Selección Peruana, toda aparición de futbolistas con raíces nacionales en el extranjero genera expectativa en el hincha. Felipe Chávez es uno de ellos y su buen presente hace que no pueda pasar desapercibido ante los ojos de la Videna.

De hecho, su nombre no es novedad para quienes dirigen en la FPF. Felipe Chávez estuvo cerca de ser convocado por José del Solar para disputar el Sudamericano Sub 20, pero finalmente el técnico decidió por llamar a otros jugadores con la excusa de que estaban “mejor preparados” que el germano-peruano.

“Cuando he hecho una evaluación de los amistosos de los jugadores del extranjero, he considerado, por edad, que hay jugadores mejor preparados que él para el Sudamericano. Eso no quiere decir de las condiciones que tiene. Probablemente, en dos años, va a ser de las figuras, pero –en estos momentos- hay chicos que han entrenado conmigo –puedo estar equivocado- que están mejor preparados que él”, expresó Del Solar. ¿El tiempo le dio la razón?

TE PUEDE INTERESAR