Felipe Chávez no estará en el Sudamericano Sub20, siendo uno de los futbolistas peruanos jóvenes más prometedores y un talento de las divisiones menores del Bayern Múnich. La noticia cayó como un baldazo de agua fría para el propio volante y también para su entorno. ‘Chemo’ del Solar explicó sus razones para no convocar al futbolista bávaro, que hoy juega con la reserva del club (cuarta división del fútbol alemán). Para el DT de la Selección Peruana Sub20, hay jugadores que están por encima de él para el torneo y que, seguramente, el juvenil tendrá su oportunidad para el siguiente campeonato de la categoría. Esto no le gustó para nada al agente de Chávez.

“Por los rumores que había, mentalmente ya se pudo preparar un poco a no ser convocado. Obviamente está decepcionado, pero su enfoque y concentración principal está en el equipo del Bayern. No puedo comparar un jugador que claramente destaca en uno de los clubes más grandes del mundo, con chicos que, con todo respeto, se formaron en Perú y ni siquiera se manifestaron en los primeros equipos de la Liga 1 del Perú y concluir que no tiene el nivel. Bajo mi punto de vista es el mejor jugador que hubiera tenido ese plantel en el Sudamericano”, declaró su hermano y agente Fabián Chávez en Infobae.

El mismo agente contó que no hubo una comunicación oficial por parte de ‘Chemo’ del Solar. “Después de los amistosos en Uruguay y en Chile, no hubo ninguna conversación con el DT”, aseguró. Eso sí, tuvo una conversación con Fernando del Solar, hermano y asistente de ‘Chemo’. “En la conversación que tuvimos con su hermano Fernando, y con el preparador físico, Felipe (Chávez) mencionó que sentía que por el sistema elegido el equipo no tenía la posibilidad de aprovechar el potencial que tienen todos los jugadores. Esa opinión también compartieron varios de sus compañeros en la Sub-20. Lo que dijo era para el bien del equipo, para evolucionar mejor como equipo y lograr éxitos como una unidad”, agregó.

Por otro lado, aseguró que el volante de la reserva del Bayern tiene simpatía por Alianza Lima. “Lamentablemente, en Alemania no tenemos las posibilidades para seguir la liga peruana muy cerca. Podemos ver los resultados, pero son contadas las veces que podemos ver un partido en vivo. A nivel de selecciones claramente estamos en un momento bajo, pero el fútbol peruano tiene un potencial muy grande. Por parte de nuestro padre somos hinchas de Alianza Lima”, dijo.

¿Felipe Chávez podrá debutar pronto en la Bundesliga? Su hermano y agente Fabián dio luces sobre ese tema. “Felipe está enfocado en su rendimiento en el equipo actual que es el Bayern II. Quiere mantener o incluso mejorar sus estadísticas y su nivel para poder abrir las puertas a su debut en las divisiones profesionales en este año 2025″, agregó.

Chemo del Solar renunció sorpresivamente a la FPF y dejará la Unidad Técnica de Menores luego del Sudamericano Sub 20. (Crédito: GEC).

Ya debutó en la reserva bávara

Felipe Chávez ya empezó a tener minutos con la reserva del Bayern Múnich, a la que fue promovido hace unos días luego de su paso por la Sub-19 del cuadro bávaro. Este martes, el volante peruano disputó un amistoso ante el SV Horn: lo hizo de titular y jugó 67 minutos con la ‘10′ en la espalda. Luego de no ser convocado para el Sudamericano Sub-20 por decisión de José Guillermo ‘Chemo’ del Solar, el futbolista continuará con su preparación con miras al reinicio de la Regionalliga.

Felipe Chávez fue promovido al plantel Sub-23 por decisión de la directiva del Bayern Múnich, siendo consciente que aún no cumple la mayoría de edad, para que dispute formalmente la Regionalliga, que viene a ser la cuarta división en Alemania. Si bien anteriormente había realizado su debut en aquella categoría, ahora su presencia será permanente hasta que alcance el último paso: llegar a la Bundesliga.

En lo que va de la temporada 2024/25, Chávez se consagró como uno de los mediocampistas más prometedores del Bayern sub 19: marcó 6 goles y dio 10 asistencias. Por ello, fue promovido y completará esta temporada en la reserva del cuadro bávaro, esperando tarde o temprano dar el salto a la Bundesliga.

Felipe Chávez juega en las divisiones menores de Bayern Múnich. (Foto: Imago)

