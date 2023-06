Aunque en estos momentos se está tomando unos días de descanso antes de reunirse con el plantel de la Selección Peruana en Osaka –no estará en el partido amistoso frente a Corea del Sur el viernes 16 de junio, pero sí ante Japón el martes 20–, Gianluca Lapadula todavía tiene la algarabía en las venas. El pasado fin de semana consiguió el ascenso a la Serie A con Cagliari y sin duda alguna está en uno de los momentos más importantes de su carrera, pues incluso fue elegido el mejor jugador de la Serie B 2022-23, tras marcar 25 goles y servir 5 asistencias en 41 partidos –serían 26 goles en 43 encuentros si contamos los que jugó por Copa Italia–.

En diálogo con Sky Sports, el ‘Bambino’ dio detalles de cómo se sintió tras la victoria sobre Bari en los minutos de descuento y el posterior festejo por haber ascendido a la máxima categoría del fútbol, un torneo que no disputa desde la temporada 2020-21 cuando descendió con Benevento. “Es indescriptible, soñé con este momento. Es algo extraordinario que nos merecemos por lo que hemos hecho durante el año. Lo traje adentro, es un sueño hecho realidad para todos. Es uno de los mejores momentos de mi carrera”, manifestó.

Por otro lado, el atacante habló sobre su relación con Claudio Ranieri, quien llegó hace solo seis meses a Cagliari y le cambió la cara al equipo hasta llevarlos a la Serie A. El técnico italiano confió en ‘Lapa’ como pocos y, bajo su dirección, se convirtió en el goleador del campeonato. Ese eterno abrazo entre los dos que se dio el último domingo describe claramente el gran vínculo que los une.

“El entrenador ha hecho algo increíble, nos ha hecho una familia. La relación personal conmigo es increíble. En los últimos meses nos ha enseñado la dedicación al trabajo. Más allá del fútbol, es una persona conocida en todo el mundo por sus valores”, agregó.

El esfuerzo del Cagliari y sus objetivos en la Serie A

Haber conseguido el ascenso no fue fácil. Gianluca Lapadula lo sabe perfectamente, ya que en un momento de la temporada llegaron a estar muy lejos de los puestos claves para meterse a los play-offs. Sin embargo, él lo resume todo en el trabajo que hizo todo el plantel para no conformarse y comprometerse con el objetivo que se trazaron.

“La dedicación al trabajo ha sido fundamental Todo se puede entrenar y mejorar, para mí es importante empezar a las 8:30 todas las mañanas, ir al gimnasio ayuda a mejorar. Por ejemplo, en Cagliari hay un polideportivo donde te permiten entrenar de todo y es muy agradable”, añadió.

Asimismo, analizó su rendimiento dentro de un esquema de juego donde tuvo que adaptarse a jugar de diversas maneras, dependiendo del rival que tenían enfrente. “Tengo que decir que sobre todo este año jugué solo, con dos, con el centrocampista ofensivo. No tengo problemas, me adapto. Hay un excelente trabajo con tus compañeros y eso te ayuda en el campo”, explicó.

Finalmente, respecto a sus expectativas goleadoras para su regreso a la Serie A, decidió no aventurarse en dar un número de goles. Y es que ‘Lapagol’, como él mismo lo dice, no se pone límites y afronta cada reto como si fuera el último. “Mañana por la noche me voy a la selección, pero para la fiesta haré todo lo posible para estar allí esta noche. ¿Cuántos goles marcaré el próximo año en la Serie A? Es una buena pregunta. Creo mucho en el trabajo y no me pongo límites”, puntualizó.





