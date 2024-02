Gianluca Lapadula volvió a ser titular en Cagliari luego de cuatro partidos y el reto que tenía enfrente era mayor: doblegar a la AS Roma, uno de los clubes que está peleando por un cupo a un certamen internacional y con un ofensiva bastante complicada. Sin embargo, los ‘Rossoblu’ pudieron hacer poco o nada para al menos arañar un empate, y terminaron cayendo por 4-0 en el Estadio Olímpico.

Lo único positivo para ‘Lapagol’ es que volvió a jugar un partido completo después de mucho tiempo, lo cual nos deja una señal alentadora pensando a los constantes problemas físicos que ha tenido que enfrentar desde que comenzó la temporada 2023-24. Esta tarde (noche en Italia) tuvo un remate al arco, pero fue bloqueado por el portero Rui Patrício.

En cuanto al desarrollo del compromiso, válido por la jornada 22 de la Serie A, la ‘Loba’ golpeó rápidamente con los goles de Lorenzo Pellegrini (2′) y Paulo Dybala (23′). Esto llevó a que Claudio Ranieri cambiara su planteamiento inicial, que era más conservador -buscaba hacer daño con algún contragolpe-, y adelantó sus líneas buscando la épica que los lleve a igualar la cuenta. No obstante, todo empeoró en la etapa complementaria.

En el segundo tiempo la AS Roma mantuvo el control del esférico y eso hizo que Gianluca Lapadula quedara muy lejos del arco rival, pues cualquier intento de contragolpe era muy bien controlado por la zaga de los locales. Pese a eso, ‘Lapa’ peleó todos los balones y se las ingenió para mantener a los suyos en partido. Lamentablemente un nuevo gol de Dybala (51′) y otro de Dean Huijsen (59′) sentenciaron el resultado muy pronto. Sin reacción y con todo en contra, Cagliari vio todo cuesta arriba.

Con este resultado, los de Cerdeña se mantienen en la décima octava casilla de la tabla de posiciones y no siguen en zona de descenso. En total, tras las 23 partidos disputados, suman 18 puntos producto de 4 triunfos, 6 empates y 13 derrotas. El objetivo tras ascender el año pasado fue conservar la categoría, por lo que en los próximos partidos deberán mejorar muchísimo para ir escalando poco a poco hasta dejar atrás al fantasma del descenso.

Tras el pitazo final, Claudio Ranieri compareció con los medios de comunicación y analizó el desarrollo de este partido. “Cuando te encajan un gol después del 1′ todo cambia. Hay que reaccionar con determinación y atributos, un equipo que debe salvarse debe hacer más. Hemos encajado varios goles como el de esta noche, cuando te encuentras 2-0 abajo el equilibrio cambia”, sostuvo.

En esa misma línea, el director técnico italiano valoró el sacrificio de sus dirigidos, pero fue autocrítico en la reacción que deben tener cuando se les presenta un panorama tan complejo como el que tuvieron ante la AS Roma. “Nunca logramos preocupar al oponente. ¿Signos positivos? Los chicos siempre están entrenando a mil kilómetros por hora, tenemos que reaccionar. Contra Lazio y Napoli serán partidos muy difíciles, intentaremos sumar algunos puntos, pero también ganar confianza”, agregó.

Gianluca Lapadula tiene contrato con Cagliari hasta junio del 2025. (Foto: Getty Images)





Los números de Lapadula en la temporada

Esta viene siendo una temporada bastante complicada para Gianluca Lapadula, pues físicamente ha tenido varios altibajos y le costó debutar con el mismo nivel con el que cerró la Serie B 2022-23. Así pues, tuvo una para desde julio a octubre por una operación en el tobillo, y recientemente volvió a ser operado por una fractura en las cosillas. Pese a todo eso, ‘Lapagol’ se las ha ingeniado para no perder ritmo y hasta la fecha suma 12 partidos oficiales disputados –entre Copa Italia y Serie A– y ha marcado dos goles.

¿Cuándo volverá a jugar Cagliari?

Luego de esta derrota por 4-0 a manos de la AS Roma, Cagliari volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a la Lazio por la vigésima cuarta jornada de la Serie A 2023-24. Dicho compromiso está programado para el sábado 10 de febrero desde las 9:00 a.m., se disputará en el Unipol Domus y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, además de su versión en streaming vía Star Plus. Esperamos que Gianluca Lapadula vuelva a ser titular y que esta vez los ‘Rossoblu’ sumen en casa para mejorar en la tabla de posiciones.





