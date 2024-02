Alianza Lima luce cada vez mejor

Es imposible referirse al buen momento de Alianza Lima sin mencionar algunos nombres. Uno de ellos es Cecilio Waterman, el delantero panameño que transformó las críticas infundadas en elogios merecidos. Sus dos goles en el Apertura hablan por sí solos: un delantero con oficio, gran despliegue físico y goleador. El ‘Pana’ conoce mejor que nadie su trabajo y hoy es indiscutible en el once de Alejandro Restrepo. Juega, corre, sabe asociarse, ocupa los espacios y tiene definición. Esas cualidades lo hacen fijo como titular en el clásico y, seguramente, será una preocupación para los defensas de la ‘U’.

Otro que también está en la lista es Sebastián Rodríguez, quien fue la figura del partido ante los ‘churres’ y el hombre orquesta detrás del equipo. Más allá de su gol, el uruguayo jugó de ‘6′, luego de ‘8′ y terminó como ‘10′ en Sullana, lo que habla bien de un jugador polifuncional que puede desempeñarse en cualquier zona del mediocampo. Poco a poco va recuperando su estado físico adecuado, reencontrándose con su mejor fútbol. Y esa continuidad potencia a los blanquiazules, porque les brinda opciones en la volante. Es técnico, acertado y tiempiesta. Quizá el ‘10′ que Alianza Lima necesitaba para esta temporada.

En defensa, toca resaltar los presentes de Juan Pablo Freytes y Jiovanny Ramos, quienes marcan la diferencia en sus posiciones y le dan salida por las bandas al equipo. El argentino ha sido uno de los mejores hasta aquí debido a los centros precisos y su buen toque de balón, mientras que el panameño es una fiera en los quites y ahora decide mejor. Suelen sumarse al ataque, presionando alto y cortando los espacios. Aldair Fuentes, por su parte, es el líbero que hace lo simple y juega correcto. No arriesga mucho, impone presencia y tiene juego largo.

Para el clásico, Restrepo ya tiene a su once base, con una idea de juego que viene puliendo y con dos recursos más que sumará para ese partido: Adrián Arregui reaparecerá tras cumplir su sanción y Pablo Sabbag estará a disposición en ataque . Lo que sí es necesario potenciar es el rendimiento de Ricardo Lagos, quien goza de la confianza del técnico pero no está en su mejor nivel. Le cuesta las transiciones rápidas, la salida limpia y los centros ofensivos. Su reemplazo natural es Jhamir D’Arrigo, quien ingresó bien ante los ‘churres’ y puede tener minutos contra los cremas.

Universitario con garra y una baja

Si hay algo que destacar de esta versión de Universitario es lo compacto de su colectivo. Continuar con el 3-5-2 es un acierto de Fabián Bustos, porque es un equipo que ya se conoce de memoria y sabe a qué juega. Quizá allí pueda estar la ventaja respecto al rival, pero el DT cordobés sabe que los clásicos se ganan con goles. El problema de la ‘U’ es la baja de Rodrigo Ureña, el eje central del equipo y uno de los mejores jugadores en el torneo pasado . El chileno es el pulmón del campeón, oxigena y hace jugar. Su ausencia es una baja sensible para el equipo y un reto a la vez para Jorge Murrugarra, el llamado a reemplazarlo en la primera línea de volantes. El mediocampista de 26 años entró bien frente a Grau y demostró que puede sostener el equilibrio de los suyos cuando se lo propone.

Por lo visto en el último partido, Williams Riveros continúa siendo el baluarte en defensa y Andy Polo el avión por la banda derecha. Ambos son claves en el esquema de Bustos y fijos en el clásico contra Alianza Lima. Lo mismo con Edison Flores, quien no anotó ante los norteños, pero es determinante en el área rival. La duda, quizá, todavía está en la efectividad de Diego Dorregaray, quien no tuvo un buen desempeño en el Monumental y le hace falta explotar como sí lo hizo, por ejemplo, José ‘Tunche’ Rivera, autor del último gol crema. El argentino tiene condiciones, pero es necesario demostrarlas en la cancha. El clásico puede prestarse para ese detonante que tanto necesita.

Lo que preocupa es la conexión entre Jairo Concha y Christofer Gonzales, de irregular partido el sábado pasado. Les hace falta más minutos de juego, entenderse en el campo y ocupar las posiciones sin interrumpirse. Cuando ingresó Martín Pérez Guedes, el juego de la ‘U’ mejoró y eso le suma puntos a este último, porque puede meterse como titular para el clásico. Bustos tendrá que evaluar si insiste con Concha y ‘Canchita’, o si prefiere a Pérez Guedes con uno de los dos anteriores. Darle equilibrio al equipo es parte del juego y la ‘U’ no puede ceder el protagonismo del partido al ‘compadre’. Es un rival directo y el triunfo es el único camino para salir campeón.

No obstante, el plus de los cremas está en el arco y en las variantes. Sebastián Britos es garantía con los guantes, no ha recibido goles y respondió cuando fue exigido. Su experiencia pesa y sabe cómo afrontar esta clase de partidos. Respecto a los cambios, Bustos tiene al ‘Tunche’ como opción en ataque y al ecuatoriano Segundo Portocarrero, quien pide a gritos titularidad. El extremo de la ‘U’ está casi adaptado al equipo, ingresa bien por la banda izquierda y es trepidante. Es una alternativa en lugar de Nelson Cabanillas, quien no ha vuelto a ser el mismo del año pasado. Por lo demás, Universitario llega con lo mejor que tiene y seguro de que puede dar el golpe como lo hizo en la última final.





