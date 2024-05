El mercado de fichajes ya está en marcha en Europa, especialmente en las grandes ligas. Son muy pocos los futbolistas peruanos que juegan en la élite, y uno de ellos es Gianluca Lapadula. El delantero de la selección peruana no tuvo una temporada tan destacada como la anterior, cuando logró el ascenso con Cagliari, terminando no solo como el máximo goleador de la Serie B, sino también siendo elegido como el mejor jugador del torneo. Su excelente desempeño le valió varias propuestas, pero optó por quedarse en el equipo de Cerdeña, aunque esta vez su rendimiento fue considerablemente inferior, registrando uno de los peores de su carrera. Con 34 años y varias lesiones a cuestas, su salida del Cagliari es una opción que se está considerando en el club italiano.

Los registros de Gianluca Lapadula en su regreso a la Serie A estuvieron muy por debajo de las expectativas en Cagliari. A pesar de haber disputado 23 partidos, solo fue titular en 14 ocasiones, un marcado contraste con los 41 partidos y 38 titularidades que tuvo durante el torneo de ascenso. Pasó de ser aquel ‘9′ trascendental e indiscutible a convertirse en un jugador prescindible, con un promedio de apenas 53 minutos por juego.

Su desempeño en el ataque refleja su bajo nivel. Apenas logró marcar tres goles, con una frecuencia de anotación de 404 minutos. En otras palabras, los aficionados del Cagliari tuvieron que esperar ese tiempo para celebrar un gol del ‘Bambino’. Todas sus anotaciones fueron dentro del área, de los 30 disparos que realizó a portería. Además, su promedio de goles esperado fue de 4.89, uno de los más bajos en la Serie A en esta temporada.

Estadística Registro Partidos Jugados 23 Titular 14 Minutos por partido 53′ Goles 3 Asistencias 1 xG (Goles esperados) 4.89 Frecuencia de anotación 404′ Disparos por partido 1.5 Goles dentro del área 3/30

Palabra desde Italia

Para obtener más información sobre la posible salida de Lapadula del Cagliari, Depor habló con dos periodistas que siguen de cerca el día a día del equipo ‘Rossoblu’. Ambos coincidieron en que existen muchas circunstancias que indicarían que el delantero de 34 años podría dejar el club, a pesar de tener un año más de contrato. Sin embargo, aún no está completamente decidido.

Alberto Masu explica que se comenzó a hablar de la posibilidad después de que Lapadula tuvo una mala temporada: “No ha rendido según lo esperado. Aunque el equipo pudo salvarse, Lapadula no estuvo entre los jugadores más destacados. Su edad, sus constantes lesiones y sus bajos registros podrían abrirle la puerta de salida. Además, ya no está en el equipo Claudio Ranieri, quien lo tenía en alta consideración”.

Por su parte, Giuseppe Amisani, del diario Corriere Dello Sport, reveló que un club de la Serie A estaría interesado en Lapadula. “Tengo entendido que Udinese está interesado en el delantero peruano, y el acercamiento ya se ha dado desde el mercado pasado. Además, hay equipos de la Serie B que lo están buscando debido a su experiencia para jugar en ese torneo y lograr cosas importantes”.

Asimismo, Depor pudo conocer que la dirigencia del Cagliari esperará primero definir el reemplazante de Ranieri para que este nuevo estratega evalúe la opción de contar con el peruano o negociar su salida . Teniendo en cuenta que Lapadula tiene una temporada más de contrato y ya cuenta con 34 años, complicaría una venta. Por lo tanto, si deciden que ‘Lapa’ no continúe, sería mediante una rescisión del vínculo.

Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

¿La Liga 1 es una opción?

Dadas estas noticias sobre Gianluca Lapadula, desde Italia comenzaron las especulaciones de que el atacante peruano-italiano podría llegar a la Liga 1 para el Torneo Clausura. Aunque esta posibilidad está lejos de concretarse por ahora. El atacante sabe que aún puede rendir en Europa y, más aún, quiere cobrarse revancha con el Cagliari.

Esta posibilidad también queda descartada debido al alto salario que percibe. En este momento del año, ningún equipo del torneo peruano está en condiciones de asumir el sueldo del ‘Bambino’, especialmente porque ninguno logró avanzar en competiciones internacionales, lo que habría supuesto un impulso económico para poder invertir en un jugador de su calibre. Aunque no se descarta que en un futuro próximo Lapadula pueda llegar a nuestro país, algo que ha declarado en más de una ocasión, pero no se espera que ocurra en el corto plazo.





