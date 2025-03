Mientras el hincha de la Selección Peruana se emociona cada vez que Gianluca Lapadula pisa nuestro país para unirse a los trabajos en la Videna de cara a los compromisos por Eliminatorias, desde Italia llegaron noticias hasta los oídos del jugador. El técnico de Speiza, Luca D’Angelo, se refirió al penal fallado por el atacante ítalo-peruano en el partido contra Cesena, por la fecha 30 de la Serie B, que terminó en un empate sin goles y acrecentó la mala racha del ‘Bambino’ frente al arco.

En conferencia de prensa, D’Angelo aseguró que no reprocha lo ocurrido con Lapadula ni la actitud del delantero. ¿La razón? Sabe que todos los futbolistas fallan en algún momento de sus carreras y por eso no son los peores. Para el DT, el ‘Lapagol’ es un buen jugador y descartó tomar alguna medida al respecto contra él.

“(El penal) lo tendría que haber tomado Gianluca Lapadula. Todos se equivocan, hasta Maradona, buen alma”, reflexionó el DT de Speiza, quien además destacó los regresos de Nagy y Elia al equipo titular luego de superar sus respectivas lesiones. “Es positivo tenerlo otra vez”, añadió.

Luca D'Angelo le expresó su apoyo a Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images).

En ese sentido, D’Angelo reconoció que el duelo contra Cesena fue complicado en cuanto a la definición. Si bien su equipo dominó el partido, no supo aprovechar las oportunidad de gol que tuvieron para asegurar los tres puntos como visitantes. A pesar de ello, considera que marchan firmes en los puestos de clasificación para los Playoffs que definirán el ascenso.

“No fue un partido fácil contra un equipo que es peligroso al contraataque. Hay un rendimiento ejemplar en general, solo recuerdo algunos errores técnicos en la parte inicial. Cuento al menos cinco oportunidades, pero no fueron suficientes para conseguir el botín completo. A menudo hemos jugado en el campo del oponente contra equipos en la zona de clasificación. Estamos en buena posición y podemos jugar nuestras cartas para el ascenso hasta el final”, concluyó.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula tras fallar penal?

Pese a que le hubiese gustado ser noticia en otras circunstancias, Gianluca Lapadula puso el pecho tras fallar su penal contra Cesena. Antes de aterrizar en nuestro país, el ‘Bambino’ lamentó haber desperdiciado una ocasión clara para marcar, pero también indicó que este mal momento que está viviendo ya lo ha pasado anteriormente.

“Lamento mucho el penalti fallado y algunas ocasiones más. Tuvimos cinco o seis oportunidades importantes, pero no acertamos. El gol es oxígeno, es vida para un delantero, no lo puedo negar. Lo extraño, lo siento. He pasado por momentos como éste antes y la única respuesta debe darse en el campo y a través del trabajo”, mencionó.

Gianluca Lapadula falló penal en el duelo Spezia ante el Cuasololo. (Captura ATV)

¿En qué canales ver Perú vs. Bolivia?

El compromiso entre Perú vs. Bolivia se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.

¿Cuándo jugará Perú vs. Bolivia?

El partido entre Perú vs. Bolivia está programado para el jueves 20 de marzo desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 21.