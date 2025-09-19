El futuro de Gianluca Lapadula en Italia ha sido motivo de constantes rumores durante las últimas semanas. El delantero ítalo-peruano, gran ausente en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas de la Selección Peruana, atravesó un complicado año debido a una lesión en el tobillo que limitó sus minutos, situación que generó especulaciones sobre una salida del Spezia e incluso la posibilidad de volver al Pescara. Sin embargo, la situación del delantero estaría por dar un giro positivo en cuánto a su lucha por seguir sumando minutos y volver a la ‘Bicolor’.

Lapadula amplió su contrato con el Spezia hasta 2027, en un acuerdo que también incluyó ajustes salariales para dar un respiro a la economía del club. Con ello, el vínculo entre ambas partes quedó asegurado, despejando las dudas sobre su futuro inmediato y colocando al ‘Bambino’ nuevamente como pieza importante en la planificación del cuadro ligur.

En medio de este panorama, la gran incógnita pasaba por su rol en el equipo, ya que Luca D’Angelo no lo había considerado como titular en los últimos partidos. El propio entrenador decidió aclarar el tema y dio luces de cómo planea utilizar al atacante en las próximas jornadas de la Serie B.

“Lapadula está bien, sin duda ha aumentado su tiempo de juego y ahora está listo tanto para jugar desde el principio como para entrar como suplente durante el partido”, declaró D’Angelo, dejando en claro que el peruano ya superó las limitaciones físicas que lo aquejaron durante los últimos meses.

El técnico también se refirió al presente futbolístico del equipo tras el empate ante Empoli, destacando la importancia de mantener la regularidad. “En Empoli tuvimos un buen partido, pero ahora tenemos que dejarlo a un lado y pensar de inmediato en el partido del sábado, donde tendremos que intentar seguir en el camino tomado, tratando de hacerlo aún mejor. Contra la Juve Stabia tendremos que darle continuidad al rendimiento”, sostuvo.

Respecto a la estrategia de su plantel para la seguidilla de encuentros, el estratega italiano resaltó la necesidad de encarar cada duelo como una final. “Pensando en un partido a la vez, maximizando la atención en el partido del sábado y cómo lidiar con ellos, después de lo cual pensaremos en los otros partidos. Tenemos un plantel que si está completo también nos permite girar los elementos y por lo tanto no existe el riesgo de desgaste a la hora de acercarnos a los partidos”, explicó.

¿Cuándo podría volver a jugar Lapadula?

Si bien, el estratega de su equipo no ha dado señales de que lo use como figura principal desde el primer minuto para su próximo duelo, al menos si afirmó que está en los planes que siga sumando minutos para lo que va de la temporada. Retornando a la actividad este fin de semana, el cuadro de Liguria tendrá otro duro reto para seguir escalando posiciones en la tabla.

El duelo entre Spezia y Juve Stabia se disputará este sábado 20 a las 8:00 a.m. (hora peruana), en una cita clave para los dirigidos por D’Angelo que buscan consolidarse en el torneo, con la expectativa de volver a ver a Gianluca Lapadula en el once inicial, que seguramente se podrá confirmar en las próximas horas.

