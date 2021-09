Gianluca Lapadula estuvo en boca de todos, luego de su gran desempeño con la Selección Peruana en la Copa América. Si bien hubieron ofertas para mudarse de equipo, luego de que Benevento descendiera a la Serie B de Italia, las proposiciones no se llegaron a concretar. ¿Qué pasó con las negociaciones?

El presidente del club, Oreste Vigorito, en una entrevista para el medio Ottogol, manifestó que el atacante ítalo-peruano prefirió quedarse en la Serie B con Benevento, debido a que entendió que sería una gran baja para el equipo, ya que carecerían de artilleros para escalar en la tabla.

“Recibimos una oferta en las últimas 48 horas, pero en ese momento nuestros goles se habían desvanecido y una posible salida hubiera creado un hueco en el ataque, a pesar de la presencia de Moncini y Di Serio. Lapadula entendió la situación y se quedó”, explicó el mandamás italiano.

Si bien explicó que tenían identificado un posible reemplazo para el centro delantero, esas negociaciones no se llegaron a cerrar al cierre del mercado. Además, la calidad de juego de Lapadula no sería igualado por otro jugador, lo que llevó a la institución a analizar si valía la pena o no cambiar de futbolista.

Este nivel de compromiso fue reconocido por Vigorito, lo que generó que este llenara de elogios a ‘Lapagol’: “Es un profesional con P mayúscula. Nos dijo que quería ir a la Serie A, pero al mismo tiempo nos dio su palabra de que estaría a la entera disposición de Benevento si no lo vendían”.

Gianluca Lapadula de momento ha jugado solo un partido con Benevento, desde que arrancó la Serie B. Esto, debido a que viajó a Perú para unirse a la ‘bicolor’ de cara a la Copa América 2021, así como por los duelos por las Eliminatorias a Qatar 2022.





