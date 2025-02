En la búsqueda por mejorar la cantidad de minutos que tendrá este año, a comparación de la temporada anterior, Gianluca Lapadula cambió de equipo para volver a ser goleador de la Serie B pero esta vez con la camiseta del Spezia. No solo espera que su cuota de anotaciones se convierta en un gran número por ponerlo en su currículum sino también aseguró otra tarea importante que aún le queda pendiente con la Selección Peruana.

Esbozando felicidad, Gianluca Lapadula fue presentado con el Spezia e inmediatamente pudo tener su debut de manera oficial en la Serie B con dicha camiseta, en la victoria por 2-0 ante Cittadella donde pudo sumar sus primeros minutos, y si bien desea volver a ser goleador en Italia su retorno a este torneo le ha dado motivos para seguir jugando al fútbol.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Tenía un deseo desenfrenado de volver a sentirme vivo, de ser un futbolista importante y tener objetivos por los que luchar. Esto hizo toda la diferencia en la negociación. Creo que mi compra es una señal importante del club. Necesitaba un proyecto como este que me hiciera sentir en el centro del proyecto en sí”, explicó en conferencia de prensa.

Una vez que se concretó su arribo al club de Via Melara, el cuerpo técnico dispuso su inclusión para el próximo partido liguero. Lapadula, con unas ganas sin igual, aceptó la orden a la espera de su estreno con sus nuevos compañeros: “Cuando llegué por primera vez, solo tenía en la cabeza el partido contra Cittadella. No me lo hubiera perdido por nada del mundo y estoy muy contento por el triunfo”.

Gianluca Lapadula debutó con triunfo en Spezia (Foto: @spezia)

Gianluca Lapadula, en esa misma línea, compartió su visión de competitividad, una virtud que espera plasmar jornada a jornada con su nuevo club. “Si a mi edad todavía no tienes el hambre y las ganas de jugar para conseguir resultados importantes, puedes dejar de jugar. También quiero transmitir algo a la gente más joven, si no lo hubiera conseguido habría fracasado. Para mí la mejor manera de comunicarse es predicar con el ejemplo”, afirmó.

Por supuesto no dudó en destacar la buena relación que tiene con el director de su actual equipo, Stefano Melissano, con quien ya había trabajado en el Lecce y que fue clave para concretar las negociaciones que tuvieron desde el primer momento hasta que se terminó por estampar la firma oficial del contrato.

“La relación que tengo con el director ciertamente marcó la diferencia en mi llegada y el hecho de sentirme en el centro de un proyecto importante. Spezia ya estaba haciendo un campeonato fuerte antes de mi llegada, es un equipo fuerte, pero el camino aún es largo”, indicó.

Gianluca Lapadula y uno de sus primeras jugadas de cara al arco con el Spezia. (Video: Ligue B)





¿Qué dijo Gianluca Lapadula sobre la Selección Peruana?





Conociendo la realidad de la Selección Peruana, el delantero nacional no llegó dentro de todo en los mejores momentos que se vivió con el país. Estuvo cerca de la clasificación al mundial pero terminó quedándose afuera también en el repechaje ante Australia y hoy por hoy, en el último lugar de la tabla, las esperanzas también son mínimas.

Sin embargo, Gianluca Lapadula siente que aún tiene una tarea pendiente con la ‘Bicolor’, es por ello que una de sus grandes motivaciones para ser protagonista nuevamente en la Serie B es justamente recuperar su mejor nivel que le permita ser de ayuda importante a la obtención del sueño de todos los hinchas peruanos.

“Soy jugador de la selección peruana desde hace cinco años y puedo decir que tengo una relación realmente muy grande con la selección nacional. No estamos viviendo un momento fácil, pero también estoy aquí para poder darle una mano a la selección porque es algo que ha sido motivación desde que entró en mi vida. Me gusta asumir responsabilidades”, acotó con la voz entrecortada.

Gianluca Lapadula llegó al Perú en medio de la crisis por la pandemia, pero también cuando más hacía falta un goleador tras la ausencia de Paolo Guerrero. Rápidamente se sumó al plantel de Ricardo Gareca y se ganó el cariño de todo el público. Sin embargo, en los últimos procesos por la falta de continuidad de juego se ha notado una decadencia en su nivel, situación que espera revertir ahora con el Spezia.

Gianluca Lapadula juega en la Selección Peruana desde 2020. (Foto: AFP)









TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Gianina González Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que han permitido mi desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.