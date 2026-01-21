El inicio de temporada no ha sido el esperado para Gianluca Lapadula en el fútbol italiano. Cuando se pensaba que el delantero podía comenzar a sumar minutos y protagonismo con el Spezia, su nombre empezó a desaparecer de las convocatorias sin mayores explicaciones. La ausencia del ‘Bambino’ generó sorpresa entre los hinchas, especialmente por lo que representa para el equipo y por su experiencia en la Serie B. En medio de especulaciones, muchos apuntaron a una posible decisión técnica. Sin embargo, con el pasar de los días, desde Italia comenzaron a surgir versiones distintas. Y finalmente, se conoció el verdadero motivo que explica su situación actual.

De acuerdo con información difundida por medios italianos, Gianluca Lapadula sufrió una lesión muscular que lo marginó de los últimos compromisos del Spezia. El problema físico estaría localizado en el sóleo de la pierna derecha, una zona sensible que requiere especial cuidado para evitar recaídas.

Esta situación habría sido la razón principal por la que el atacante de la selección peruana no fue considerado en partidos recientes de la Serie B, descartando así cualquier versión relacionada con una decisión técnica por parte del comando técnico.

Desde el entorno del club se indicó que Lapadula fue sometido a evaluaciones médicas en los últimos días, las cuales confirmaron el diagnóstico. A partir de ello, el futbolista inició un proceso de recuperación enfocado en trabajos de rehabilitación y terapia.

Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

Pese al golpe inicial, las noticias no son del todo negativas. Los últimos exámenes médicos arrojaron resultados alentadores, lo que abre la posibilidad de que el delantero pueda volver a estar disponible en el corto plazo para el primer equipo.

Según lo que se maneja en Italia, Lapadula podría reaparecer luego del compromiso frente al Avellino, correspondiente a la fecha 21 de la Serie B, siempre y cuando responda de manera positiva a la recuperación.

Este contratiempo llega en un momento clave para el atacante, quien busca consolidarse nuevamente y recuperar ritmo competitivo tras un periodo marcado por la irregularidad y la falta de continuidad.

Además, el contexto contractual también suma presión. El vínculo de Gianluca Lapadula con el Spezia se extiende hasta el 30 de junio de 2026, aunque desde hace algunos meses se especula con que su continuidad en el club no estaría asegurada.

