Luego de cuatro meses de espera, la sequía terminó. Gianluca Lapadula reapareció anotando su pimer gol de la temporada 2024/25 para darle la victoria al Cagliari frente a Cremonese por 1-0, y así hacer que su club siga en carrera en la Copa Italia. A los 60′, y tras un preciso de Tommaso Augello desde la banda izquierda, el ‘Bambino’ ejecutó de gran forma un remate para dejar sin opciones al arquero rival y clasificar a su equipo a los octavos de final, donde se citarán el 4 de diciembre frente a Juventus.

Y tras marcar el gol del triunfo, el delantero de la Selección Peruana habló para la página oficial de su club sobre distintos puntos, como lo que significó este resultado en la moral del grupo, los rumores sobre su salida del Cagliari a inicio de la presente temporada, así como la unión del plantel en estos momentos y la opción que tiene de jugar al lado de otro delantero. “Teníamos muchas ganas de enviar un mensaje contundente, tanto a nosotros como al equipo, especialmente a los aficionados, que siempre nos apoyan y con los que podemos hacer grandes cosas”, comenzó diciendo ‘Lapa’.

“Respondimos bien con nuestra actitud, justo cuando era necesario: este partido fue una oportunidad para empezar con el pie derecho desde el principio, fue muy positivo en cuanto a actitud. Podría haber marcado otro gol”, agregó Lapadula sobre lo que fue el compromiso, en el que pudo ser titular por primera vez bajo la era de Davide Nicola.

En esa misma línea, Lapadula, quien esta vez fue capitán ante Cremonese, se mostró contento por la actitud del equipo y de sacar adelante el partido, que sirvió además para volver al triunfo luego de cinco encuentros. “Estar con los chicos y el equipo siempre es un placer. Independientemente del resultado, vi una gran actitud ante el rival, algo que nos faltó contra el Empoli. Ha habido un gran cambio y creemos firmemente en esta filosofía. Estamos unidos en esto”, añadió.

Además, el ‘Bambino’ se refirió a la posibilidad de jugar acompañado de otro delantero y aseguró que para él no habría ningún problema. “No tengo problemas para jugar con otro delantero. Me adapto a lo que me pide el entrenador y siempre estoy disponible, intentando aprovechar todas las oportunidades que pueden convertirse en gol, a veces no sale así y siempre es una pena. Quiero ayudar al equipo marcando, hoy lo logré y era importante para todos”, apuntó.

Por otro lado, Lapadula tocó el tema sobre su posible salida del equipo y reafirmó su compromiso con el club, pese a que en este arranque de temporada no ha tenido el protagonismo esperado (seis partidos, un gol y 195′). “No es la primera vez que se habla de otros equipos durante el mercado de fichajes, pero quiero subrayar que no he rechazado ninguna propuesta. Elegí Cagliari, una decisión tomada con el corazón y la cabeza”, finalizó el ‘Lapa’, quien llegará motivado para la próxima fecha doble de Eliminatorias con Perú en octubre.

Perú vs. Uruguay y Brasil: fecha y horarios

En el marco de la fecha 9, Perú recibirá a Uruguay el viernes 11 de octubre a las 8:30 pm (hora peruana), en el Estadio Nacional de Lima. Un encuentro importante para los intereses de la Bicolor en medio de la necesidad de sumar su primer triunfo en estas Eliminatorias y ver cómo se mueve la tabla de posiciones.

Queda claro que la obligación de la Selección Peruana es ganar en casa y el primer reto será medirse contra la Celeste de Marcelo Bielsa que, si bien no sumó de a tres la jornada doble anterior, continúa en la parte alta de la tabla. El elenco charrúa llegará como favorito pese a que sigue sin poder contar con los sancionados Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Ronald Araujo, José María Giménez y Matías Viñas.

El siguiente compromiso de Perú será de visita ante Brasil por la fecha 10 y está programado para llevarse a cabo el 15 de octubre en el Estadio Mané Garrincha, a partir de las 7:30 pm (hora peruana). Si bien un triunfo fuera de casa resulta utópico en estos momentos, por lo mostrado en este proceso, la ‘sele’ se topará contra una ‘Scratch’ muy distinta a la de otras Eliminatorias, la cual saldrá obligada a ganar y dejar atrás la irregularidad que lo ubica en la quinta casilla.





